США у війні з Іраном втратили приблизно 25% своїх безпілотників MQ-9 Reaper, - WP

Сполучені Штати втратили щонайменше 45 безпілотників MQ-9 Reaper під час війни з Іраном, що становить приблизно 25% парку цих дронів.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Цінність дронів

Як зазначається, безпілотники Reaper використовують для розвідки та завдання цілеспрямованих ударів.

За даними ВПС США, залежно від типу встановлених сенсорів і озброєння вартість одного такого дрона може становити від $30 до $50 мільйонів. Тобто Штати у війні з Іраном втратили орієнтовно $1,3 мільярда.

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Водночас один американський посадовець зазначив, що не всі втрачені Reaper були збиті. Невстановлена кількість дронів розбилася після того, як їхні оператори втратили з ними зв’язок.

Більше про дрони MQ-9 Reaper

Згідно з відкритими бюджетними даними та інформацією від збройних сил, до початку конфлікту у військових США було приблизно 185 MQ-9 Reaper — 165 у ВПС та 20 у Корпусі морської піхоти. Ця цифра не включає дрони цього типу, що експлуатуються американськими розвідувальними службами.

Reaper активно використовували в районі Ормузької протоки. Як зазначає WP, ці безпілотники летять повільно й часто на невеликій висоті, що робить їх відносно легкою мішенню для іранських військових, а також пов’язаних з Іраном сил і проксі-угруповань у Ємені та Іраку.

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