Трамп ввел пошлины до 100% на импорт дронов и их компонентов

Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт беспилотников, док-станций и компонентов к ним. В зависимости от характеристик продукции и страны происхождения тарифы будут составлять от 10% до 100%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Белого дома.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Самый высокий тариф — 100% — установлен для беспилотников, которые, по мнению американских властей, представляют особую угрозу для национальной безопасности. В частности, речь идет о дронах с взлетной массой свыше 25 кг и тепловизионными возможностями, а также об отдельных док-станциях и критически важных компонентах.

Для остальных дронов пошлина составит 25%

Для некоторых более легких дронов и других компонентов, не обладающих характеристиками, непосредственно связанными с национальной безопасностью, тариф составит 25%.

В то же время для ряда стран-партнеров США предусмотрены сниженные ставки при условии, что основная часть аппаратного и программного обеспечения, а также технологий происходит из этих государств или из Соединенных Штатов. Для Европейского Союза, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Швейцарии и Лихтенштейна установлен тариф в 15%, а для Великобритании — 10%.

Когда новые тарифы вступят в силу

В Белом доме заявили, что новые тарифы должны укрепить национальную безопасность США, защитить оборонную и промышленную базу страны, а также способствовать созданию рабочих мест.

Новые пошлины на беспилотники вступят в силу через 21 день после подписания указа. Для компонентов, не относящихся к особо чувствительным категориям, предусмотрен 180-дневный переходный период.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ввели новые пошлины для 60 стран — они охватывают более 99% американского импорта