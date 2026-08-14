Трамп ввел пошлины до 100% на импорт дронов и их компонентов
Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт беспилотников, док-станций и компонентов к ним. В зависимости от характеристик продукции и страны происхождения тарифы будут составлять от 10% до 100%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Белого дома.
Самый высокий тариф — 100% — установлен для беспилотников, которые, по мнению американских властей, представляют особую угрозу для национальной безопасности. В частности, речь идет о дронах с взлетной массой свыше 25 кг и тепловизионными возможностями, а также об отдельных док-станциях и критически важных компонентах.
Для остальных дронов пошлина составит 25%
Для некоторых более легких дронов и других компонентов, не обладающих характеристиками, непосредственно связанными с национальной безопасностью, тариф составит 25%.
В то же время для ряда стран-партнеров США предусмотрены сниженные ставки при условии, что основная часть аппаратного и программного обеспечения, а также технологий происходит из этих государств или из Соединенных Штатов. Для Европейского Союза, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Швейцарии и Лихтенштейна установлен тариф в 15%, а для Великобритании — 10%.
Когда новые тарифы вступят в силу
В Белом доме заявили, что новые тарифы должны укрепить национальную безопасность США, защитить оборонную и промышленную базу страны, а также способствовать созданию рабочих мест.
Новые пошлины на беспилотники вступят в силу через 21 день после подписания указа. Для компонентов, не относящихся к особо чувствительным категориям, предусмотрен 180-дневный переходный период.
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А раз так - то Пентагону потрібно тягнуть, зараз, до себе, все, в області БПЛА, що здатне підсилить оборону та навчить солдат з ними працювать... А вони , навпаки, обмежують, митами, підібний доступ... Це все одно, що практикувать папські заборони на застосування арбалетів, у європейських арміях... Європейцям "пощастило", що вони, в той час, не зіткнулися з китайцями (у них, на той час, основна ударна сила військ складалася саме з арбалетчиків - навіть багатозарядні були, проти легкої піхоти і кавалерії, які не мали панцирів).
Іранці вже показали американцям, що таке - "масове застосування тактичних, та оперативно-тактичних БПЛА".