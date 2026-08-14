Русскоязычная кибергруппировка Cl0p заявила о взломе почти 50 компаний

Хакерская группировка Cl0p заявила, что получила большие объемы данных почти 50 компаний в разных странах. Среди организаций, которые группа назвала своими целями, — энергетическая компания Shell, производитель электроники Philips, финансовая компания Fiserv и General Electric.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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В Philips подтвердили попытку атаки на отдельный корпоративный сервер, связанный с внутренними данными. В компании заверили, что клиентская среда не пострадала.

Shell также сообщила о возможном киберинциденте. В настоящее время представители компании совместно со специалистами по кибербезопасности выясняют обстоятельства атаки.

В Fiserv и General Electric заявили, что знают об утверждениях Cl0p, однако пока не обнаружили доказательств компрометации данных клиентов, банковской и платежной информации или персональных данных. В то же время обе компании запустили процедуры реагирования на киберинцидент.

Какое программное обеспечение могло быть уязвимым

По данным Reuters, Cl0p могла воспользоваться уязвимостями в программном обеспечении PTC Windchill и FlexPLM, которое компании используют для проектирования и производственных процессов.

О возможной эксплуатации этих уязвимостей отраслевая группа Ransom-ISAC предупреждала еще 22 июля.

Первые компании, по данным издания, начали получать сообщения от Cl0p 19–20 июля.

Cl0p атакует уязвимости корпоративного ПО

Специалист по анализу киберугроз Брендон Парсонс отметил, что в подобных атаках группировка, вероятно, ориентируется не на конкретные компании, а на уязвимости популярного корпоративного программного обеспечения.

Cl0p — русскоязычная киберпреступная группировка, специализирующаяся на краже данных и вымогательстве. Группу связывают с русскоязычной киберпреступной средой.

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