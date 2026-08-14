Російськомовне кіберугруповання Cl0p заявило про злам майже 50 компаній

Хакерське угруповання Cl0p заявило, що отримало великі обсяги даних майже 50 компаній у різних країнах. Серед організацій, які група назвала своїми цілями, - енергетична компанія Shell, виробник електроніки Philips, фінансова компанія Fiserv та General Electric.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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У Philips підтвердили спробу атаки на окремий корпоративний сервер, пов’язаний із внутрішніми даними. У компанії запевнили, що клієнтське середовище не постраждало.

Shell також повідомила про можливий кіберінцидент. Наразі представники компанії спільно з фахівцями з кібербезпеки з’ясовують обставини атаки.

У Fiserv та General Electric заявили, що знають про твердження Cl0p, однак поки не виявили доказів компрометації даних клієнтів, банківської та платіжної інформації або персональних даних. Водночас обидві компанії запустили процедури реагування на кіберінцидент.

Яке програмне забезпечення могло бути вразливим

За даними Reuters, Cl0p могла скористатися вразливостями у програмному забезпеченні PTC Windchill та FlexPLM, яке компанії використовують для проєктування та виробничих процесів.

Про можливу експлуатацію цих вразливостей галузева група Ransom-ISAC попереджала ще 22 липня.

Перші компанії, за даними видання, почали отримувати повідомлення від Cl0p 19–20 липня.

Cl0p атакує вразливості корпоративного ПЗ

Фахівець з аналізу кіберзагроз Брендон Парсонс зазначив, що в подібних атаках угруповання, ймовірно, орієнтується не на конкретні компанії, а на вразливості популярного корпоративного програмного забезпечення.

Cl0p — російськомовне кіберзлочинне угруповання, яке спеціалізується на викраденні даних та вимаганні. Групу пов’язують із російськомовним кіберзлочинним середовищем.

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