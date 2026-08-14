На Виннитчине умерла 90-летняя праправнучка Тараса Шевченко Валентина Сушицкая
В Ладыжине Винницкой области на 91-м году жизни скончалась Валентина Сушицкая — праправнучка Тараса Шевченко по линии его сестры Екатерины. Женщине было 90 лет.
Как передает Цензор.НЕТ, о смерти Валентины Сушицкой сообщили местные СМИ.
Из Черкасской и Донецкой областей в Ладыжин
Валентина Сушицкая родилась в Черкасской области. Впоследствии жила и работала в Донецкой области – в отделе подписки, а также заведовала книжным магазином на машиностроительном заводе.
В Ладыжин семья переехала после того, как мужа Сушицкой перевели на работу на Ладыжинскую ТЭС. В этом городе она прожила 46 лет.
У Тараса Шевченко не было собственных детей, а его род продолжился через братьев и сестер. Валентина Сушицкая была праправнучкой Кобзаря именно по линии его сестры Екатерины. В семье хранились документы и другие материалы, подтверждавшие родство с поэтом.
Хранила историю рода Шевченко и сама писала стихи
Валентина Сушицкая много лет хранила семейные архивы и материалы, связанные с историей рода Шевченко.
Она знала наизусть значительную часть творческого наследия Тараса Шевченко, сама писала стихи и при жизни издала четыре поэтических сборника.
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