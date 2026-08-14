На Виннитчине умерла 90-летняя праправнучка Тараса Шевченко Валентина Сушицкая

В Ладыжине Винницкой области на 91-м году жизни скончалась Валентина Сушицкая — праправнучка Тараса Шевченко по линии его сестры Екатерины. Женщине было 90 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, о смерти Валентины Сушицкой сообщили местные СМИ.

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Из Черкасской и Донецкой областей в Ладыжин

Валентина Сушицкая родилась в Черкасской области. Впоследствии жила и работала в Донецкой области – в отделе подписки, а также заведовала книжным магазином на машиностроительном заводе.

В Ладыжин семья переехала после того, как мужа Сушицкой перевели на работу на Ладыжинскую ТЭС. В этом городе она прожила 46 лет.

У Тараса Шевченко не было собственных детей, а его род продолжился через братьев и сестер. Валентина Сушицкая была праправнучкой Кобзаря именно по линии его сестры Екатерины. В семье хранились документы и другие материалы, подтверждавшие родство с поэтом.

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Хранила историю рода Шевченко и сама писала стихи

Валентина Сушицкая много лет хранила семейные архивы и материалы, связанные с историей рода Шевченко.

Она знала наизусть значительную часть творческого наследия Тараса Шевченко, сама писала стихи и при жизни издала четыре поэтических сборника.

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