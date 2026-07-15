Шевченко, Лесю Украинку и Франко не будут перезахоронять в Национальном пантеоне, — глава УИНП
Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Ивана Франко и Ивана Котляревского не будут перезахоронять в будущем Украинском национальном пантеоне. Там планируют перезахоронить лишь несколько десятков выдающихся украинцев, которые в основном были похоронены за рубежом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телемарафону "Единые новости" заявил глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров, пишет hromadske.
Пантеон не станет большим кладбищем
По словам Алфёрова, Национальный пантеон не создается как место массовых перезахоронений.
"Пантеон — это не кладбище, 300–500 захоронений там не будет. Там будут перезахоронены несколько десятков человек. Пантеон – это не о сборе мощей, и поэтому, например, Шевченко похоронен в Каневе на Чернечей горе – он там и останется, Леся Украинка, Франко – будут на своих местах, Котляревский будет на своем месте. Пантеон – не о владении мощами", – сказал он.
Пантеон и мемориал павших – разные проекты
Глава УИНП подчеркнул, что Национальный пантеон не следует путать с мемориалом героев современной российско-украинской войны.
По его словам, в Пантеоне планируют чтить выдающихся украинцев разных исторических эпох, тогда как мемориал будет посвящен павшим в нынешней войне.
Для перезахоронения будет действовать правило 25 лет
Алфьоров также отметил, что даже если речь будет идти о современных выдающихся украинцах, их перезахоронение в Национальном пантеоне возможно не ранее чем через 25 лет после смерти.
"Пантеон — это не о мгновенности. Человек, который ушел из жизни недавно и должен быть в пантеоне, все равно должен ждать 25 лет, чтобы его тело перезахоронили", — подчеркнул он.
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