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Новости Пантеон выдающихся украинцев
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Шевченко, Лесю Украинку и Франко не будут перезахоронять в Национальном пантеоне, — глава УИНП

Лесю Украинку, Шевченко и Франко не будут перезахоронять в Национальном пантеоне

Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Ивана Франко и Ивана Котляревского не будут перезахоронять в будущем Украинском национальном пантеоне. Там планируют перезахоронить лишь несколько десятков выдающихся украинцев, которые в основном были похоронены за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью телемарафону "Единые новости" заявил глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров, пишет hromadske.

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Пантеон не станет большим кладбищем

По словам Алфёрова, Национальный пантеон не создается как место массовых перезахоронений.

"Пантеон — это не кладбище, 300–500 захоронений там не будет. Там будут перезахоронены несколько десятков человек. Пантеон – это не о сборе мощей, и поэтому, например, Шевченко похоронен в Каневе на Чернечей горе – он там и останется, Леся Украинка, Франко – будут на своих местах, Котляревский будет на своем месте. Пантеон – не о владении мощами", – сказал он.

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Пантеон и мемориал павших – разные проекты

Глава УИНП подчеркнул, что Национальный пантеон не следует путать с мемориалом героев современной российско-украинской войны.

По его словам, в Пантеоне планируют чтить выдающихся украинцев разных исторических эпох, тогда как мемориал будет посвящен павшим в нынешней войне.

Для перезахоронения будет действовать правило 25 лет

Алфьоров также отметил, что даже если речь будет идти о современных выдающихся украинцах, их перезахоронение в Национальном пантеоне возможно не ранее чем через 25 лет после смерти.

"Пантеон — это не о мгновенности. Человек, который ушел из жизни недавно и должен быть в пантеоне, все равно должен ждать 25 лет, чтобы его тело перезахоронили", — подчеркнул он.

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Автор: 

Институт нацпамяти (307) Шевченко Тарас (270) перезахоронение (74) Франко Иван (12) Леся Украинка (16) Пантеон (14)
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Топ комментарии
+3
Ви хоч би цю статтю перечитали.
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15.07.2026 19:44 Ответить
+3
Залишить їх в покої, хай лежать на своїх місцях, недонаполеончик зелений 🤦 в тому пантеоні я тільки його радий бачити
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15.07.2026 19:57 Ответить
+2
Дайте вже йому подвійну дозу. Так він і до цадіка Нахмана добереться.
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15.07.2026 19:41 Ответить

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