Шевченка, Лесю Українку та Франка не перепоховуватимуть у Національному пантеоні, - глава УІНП

Тараса Шевченка, Лесю Українку, Івана Франка та Івана Котляревського не перепоховуватимуть у майбутньому Українському національному пантеоні. Там планують перепоховати лише кілька десятків видатних українців, які переважно були поховані за кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю телемарафону "Єдині Новини" заявив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров, пише hromadske.

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Пантеон не стане великим кладовищем

За словами Алфьорова, Національний пантеон не створюють як місце масових перепоховань.

"Пантеон – це не кладовище, 300–500 поховань там не буде. Там будуть перепоховані кілька десятків людей. Пантеон – це не про збирання мощей, і тому, наприклад, Шевченко похований в Каневі на Чернечій горі – він там і буде лишатися, Леся Українка, Франко – будуть на своїх місцях, Котляревський буде на своєму місці. Пантеон – не про мощеволодіння", – сказав він.

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Пантеон і меморіал полеглих – різні проєкти

Голова УІНП наголосив, що Національний пантеон не слід плутати з меморіалом героїв сучасної російсько-української війни.

За його словами, у Пантеоні планують вшановувати видатних українців різних історичних епох, тоді як меморіал буде присвячений полеглим у нинішній війні.

Для перепоховання діятиме правило 25 років

Алфьоров також зазначив, що навіть якщо йтиметься про сучасних видатних українців, їхнє перепоховання до Національного пантеону можливе не раніше ніж через 25 років після смерті.

"Пантеон – це не про миттєвість. Людина, яка упокоїлася нещодавно і має бути на пантеоні, все одно має чекати 25 років, щоб її тіло перепоховали", – наголосив він.

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