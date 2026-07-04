Український національний пантеон створять на території Києво-Печерської лаври

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, згідно з якою Український національний пантеон буде розміщений на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Український інститут національної пам'яті.

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Кабмін затвердив розміщення Українського національного пантеону

Як зазначається, постанова розроблена Українським інститутом національної памʼяті та є логічним продовженням реалізації проєкту щодо створення Українського національного пантеону.

"Документ передбачає розробку концепції та структури Пантеону Українським інститутом національної пам’яті; забезпечення науково-методичного супроводу процесу утворення Пантеону та визначення форм меморіалізації; проведення експертних та публічних обговорень із питань, пов’язаних з утворенням та діяльністю Пантеону", - йдеться у повідомленні.

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Перепоховання видатних українців із-за кордону

Також УІНП спільно з Міністерством закордонних справ України мають забезпечити проведення верифікації борців за незалежність України та інших осіб, які відіграли значну роль у формуванні національної свідомості та ідентичності українців, і членів їхніх сімей, похованих за межами України, щодо яких доцільне здійснення перепоховання на території Пантеону.

На Міністерство культури України, до сфери якого належить Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", покладено відповідальність за розташування Пантеону з урахуванням обмежень у використанні земельних ділянок, вимог стосовно охорони культурної спадщини та міжнародних зобов’язань України, а також забезпечення організації та проведення архітектурного конкурсу на найкращий архітектурний проект Пантеону за участю представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості, міжнародних організацій, релігійних об’єднань та провідних архітекторів, істориків, мистецтвознавців.

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Як фінансуватимуть створення Пантеону

Створення, облаштування, утримання та забезпечення функціонування Пантеону в складі Національного заповідника "Києво-Печерської лаври" здійснюватиметься за рахунок державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Що передувало?

Як повідомлялося, Закон "Про Український національний пантеон" ухвалено за основу і в цілому 1 липня 2026 року. Це підсумок тривалого шляху - від ідеї, висловленої понад 30 років тому, до чіткого законодавчого регулювання.