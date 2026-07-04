Украинский национальный пантеон создадут на территории Киево-Печерской лавры

Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому Украинский национальный пантеон будет расположен на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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Кабмин одобрил размещение Украинского национального пантеона

Как отмечается, постановление разработано Украинским институтом национальной памяти и является логическим продолжением реализации проекта по созданию Украинского национального пантеона.

"Документ предусматривает разработку концепции и структуры Пантеона Украинским институтом национальной памяти; обеспечение научно-методического сопровождения процесса создания Пантеона и определение форм мемориализации; проведение экспертных и публичных обсуждений по вопросам, связанным с созданием и деятельностью Пантеона", - говорится в сообщении.

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Перезахоронение выдающихся украинцев из-за рубежа

Также УИНП совместно с Министерством иностранных дел Украины должны обеспечить проведение верификации борцов за независимость Украины и других лиц, сыгравших значительную роль в формировании национального сознания и идентичности украинцев, а также членов их семей, похороненных за пределами Украины, в отношении которых целесообразно перезахоронение на территории Пантеона.

На Министерство культуры Украины, в сферу компетенции которого входит Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", возложена ответственность за размещение Пантеона с учетом ограничений в использовании земельных участков, требований по охране культурного наследия и международных обязательств Украины, а также обеспечение организации и проведения архитектурного конкурса на лучший архитектурный проект Пантеона с участием представителей государственных органов, органов местного самоуправления, общественности, международных организаций, религиозных объединений и ведущих архитекторов, историков, искусствоведов.

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Как будет финансироваться создание Пантеона

Создание, обустройство, содержание и обеспечение функционирования Пантеона в составе Национального заповедника "Киево-Печерской лавры" будет осуществляться за счет государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством.

Что этому предшествовало?

Как сообщалось, Закон "Об Украинском национальном пантеоне" был принят в первом чтении и в целом 1 июля 2026 года. Это итог долгого пути - от идеи, высказанной более 30 лет назад, до четкого законодательного регулирования.