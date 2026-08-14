На Вінниччині померла 90-річна праправнучка Тараса Шевченка Валентина Сушицька
У Ладижині Вінницької області на 91-му році життя померла Валентина Сушицька – праправнучка Тараса Шевченка по лінії його сестри Катерини. Жінці було 90 років.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про смерть Валентини Сушицької повідомили місцеві медіа.
Від Черкащини та Донеччини до Ладижина
Валентина Сушицька народилася на Черкащині. Згодом жила та працювала на Донеччині – у передплатному відділі, а також завідувала книжковим магазином на машинобудівному заводі.
До Ладижина родина переїхала після того, як чоловіка Сушицької перевели на роботу на Ладижинську ТЕС. У цьому місті вона прожила 46 років.
Тарас Шевченко не мав власних дітей, а його рід продовжився через братів і сестер. Валентина Сушицька була праправнучкою Кобзаря саме по лінії його сестри Катерини. У родині зберігали документи та інші матеріали, які підтверджували спорідненість із поетом.
Зберігала історію роду Шевченків і сама писала вірші
Валентина Сушицька багато років берегла родинні архіви та матеріали, пов'язані з історією Шевченкового роду.
Вона знала напам'ять значну частину творчої спадщини Тараса Шевченка, сама писала вірші та за життя видала чотири поетичні збірки.
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