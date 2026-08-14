На Вінниччині померла 90-річна праправнучка Тараса Шевченка Валентина Сушицька

У Ладижині Вінницької області на 91-му році життя померла Валентина Сушицька – праправнучка Тараса Шевченка по лінії його сестри Катерини. Жінці було 90 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про смерть Валентини Сушицької повідомили місцеві медіа.

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Від Черкащини та Донеччини до Ладижина

Валентина Сушицька народилася на Черкащині. Згодом жила та працювала на Донеччині – у передплатному відділі, а також завідувала книжковим магазином на машинобудівному заводі.

До Ладижина родина переїхала після того, як чоловіка Сушицької перевели на роботу на Ладижинську ТЕС. У цьому місті вона прожила 46 років.

Тарас Шевченко не мав власних дітей, а його рід продовжився через братів і сестер. Валентина Сушицька була праправнучкою Кобзаря саме по лінії його сестри Катерини. У родині зберігали документи та інші матеріали, які підтверджували спорідненість із поетом.

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Зберігала історію роду Шевченків і сама писала вірші

Валентина Сушицька багато років берегла родинні архіви та матеріали, пов'язані з історією Шевченкового роду.

Вона знала напам'ять значну частину творчої спадщини Тараса Шевченка, сама писала вірші та за життя видала чотири поетичні збірки.

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