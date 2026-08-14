Сбой в "Армия+": возникли проблемы с авторизацией

14 августа в приложении "Армия+" возникли проблемы с авторизацией. Министерство обороны заявило, что специалисты уже работают над восстановлением работы сервиса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны.

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"В настоящее время в приложении могут возникать ошибки при авторизации. Наши специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы.



Как только все исправим — сообщим вам", — говорится в сообщении.

Что известно?

"Армия+" — это государственное приложение для военнослужащих, которое позволяет получать военные услуги онлайн, подавать рапорты, пользоваться документами и получать необходимую информацию без лишней бумажной волокиты.

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