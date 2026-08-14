Збій у "Армія+": виникли проблеми з авторизацією

У застосунку "Армія+" 14 серпня виникли труднощі з авторизацією. Міністерство оборони заявило, що спеціалісти вже працюють над відновленням роботи сервісу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони.

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"Наразі у застосунку можуть виникати помилки під час авторизації. Наші фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи.



Як тільки все виправимо - повідомимо вам", - йдеться в повідомленні.

Що відомо?

"Армія+" - це державний застосунок для військовослужбовців, який дає змогу отримувати військові послуги онлайн, подавати рапорти, користуватися документами та отримувати необхідну інформацію без зайвої паперової роботи.

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