Як замовляти дрони й техніку: навчальний курс "Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence" запустили в "Армія+", - Міноборони

Індустрія дронів

У застосунку "Армія+" відтепер доступний новий навчальний курс "Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence". Він допоможе військовослужбовцям розібратися, як працювати з державною ІТ-системою Агенції оборонних закупівель ДОТ.

Про це повідомляє Міністерство оборони, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, через DOT-Chain Defence військові частини можуть самостійно обирати й замовляти дрони, засоби РЕБ та іншу необхідну техніку за державні кошти.

Курс "Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence"

Курс послідовно пояснює весь процес роботи із системою: від отримання доступу та пошуку потрібних засобів – до оформлення документів, відстеження поставки й отримання техніки.

Як розповів заступник міністра оборони України Мстислав Банік, це навчання буде корисним для військовослужбовців, які працюють над забезпеченням дронами своїх підрозділів, займаються обслуговуванням та ремонтом БпЛА. Насамперед – начальникам служб забезпечення і складів, командирам підрозділів і військових частин, діловодам, працівникам фронтових майстерень. Задача курсу – детально розʼяснити, як працює платформа, щоб можна було максимально точно підібрати виріб до конкретних потреб підрозділу і бойових задач. Дати саме практичні знання, щоб працювати з маркетплейсом було легко.

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Навчальний курс зосереджений на практичних навичках, які військові можуть одразу застосовувати під час роботи із системою.

Структура курсу "Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence"

Так, курс складається з восьми уроків, у яких пояснюється:

як отримати доступ до DOT-Chain Defence і налаштувати двоетапну автентифікацію;

як працювати з каталогом, знаходити потрібні засоби та оформлювати замовлення й передзамовлення;

як керувати замовленнями, підписувати документи КЕП та відстежувати поставки;

як працювати з видатковими накладними й актами приймання;

як користуватися рейтингами та відгуками інших підрозділів;

як за допомогою конструктора дронів добирати комплектацію відповідно до потреб підрозділу.

Курс допоможе швидше опанувати основні інструменти DOT-Chain Defence та впевнено користуватися системою в щоденній роботі.

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Що таке DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence – державний маркетплейс, через який військові частини можуть самостійно обирати дрони, засоби РЕБ та іншу техніку в межах виділеного державного фінансування.

Система скорочує шлях від потреби підрозділу до отримання необхідних засобів. Раніше цей процес міг тривати від двох до шести місяців. Зараз техніку, яка є в наявності, у середньому доставляють за 9 днів.

DOT-Chain Defence суттєво посилив забезпечення війська дронами та іншою технікою. Системою вже користуються у 486 підрозділах Збройних Сил України, Національної поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

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DOT-Chain Defence є складовою програми "Армія дронів.Бонус".

Також зазначається, що курс підготувала команда Агенції оборонних закупівель ДОТ у партнерстві з громадською організацією "Маґура".