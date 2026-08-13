Як замовляти дрони й техніку: навчальний курс "Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence" запустили в "Армія+", - Міноборони
Індустрія дронів
У застосунку "Армія+" відтепер доступний новий навчальний курс "Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence". Він допоможе військовослужбовцям розібратися, як працювати з державною ІТ-системою Агенції оборонних закупівель ДОТ.
Про це повідомляє Міністерство оборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, через DOT-Chain Defence військові частини можуть самостійно обирати й замовляти дрони, засоби РЕБ та іншу необхідну техніку за державні кошти.
Курс "Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence"
Курс послідовно пояснює весь процес роботи із системою: від отримання доступу та пошуку потрібних засобів – до оформлення документів, відстеження поставки й отримання техніки.
Як розповів заступник міністра оборони України Мстислав Банік, це навчання буде корисним для військовослужбовців, які працюють над забезпеченням дронами своїх підрозділів, займаються обслуговуванням та ремонтом БпЛА. Насамперед – начальникам служб забезпечення і складів, командирам підрозділів і військових частин, діловодам, працівникам фронтових майстерень. Задача курсу – детально розʼяснити, як працює платформа, щоб можна було максимально точно підібрати виріб до конкретних потреб підрозділу і бойових задач. Дати саме практичні знання, щоб працювати з маркетплейсом було легко.
Навчальний курс зосереджений на практичних навичках, які військові можуть одразу застосовувати під час роботи із системою.
Структура курсу "Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence"
Так, курс складається з восьми уроків, у яких пояснюється:
- як отримати доступ до DOT-Chain Defence і налаштувати двоетапну автентифікацію;
- як працювати з каталогом, знаходити потрібні засоби та оформлювати замовлення й передзамовлення;
- як керувати замовленнями, підписувати документи КЕП та відстежувати поставки;
- як працювати з видатковими накладними й актами приймання;
- як користуватися рейтингами та відгуками інших підрозділів;
- як за допомогою конструктора дронів добирати комплектацію відповідно до потреб підрозділу.
Курс допоможе швидше опанувати основні інструменти DOT-Chain Defence та впевнено користуватися системою в щоденній роботі.
Що таке DOT-Chain Defence
DOT-Chain Defence – державний маркетплейс, через який військові частини можуть самостійно обирати дрони, засоби РЕБ та іншу техніку в межах виділеного державного фінансування.
Система скорочує шлях від потреби підрозділу до отримання необхідних засобів. Раніше цей процес міг тривати від двох до шести місяців. Зараз техніку, яка є в наявності, у середньому доставляють за 9 днів.
DOT-Chain Defence суттєво посилив забезпечення війська дронами та іншою технікою. Системою вже користуються у 486 підрозділах Збройних Сил України, Національної поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
DOT-Chain Defence є складовою програми "Армія дронів.Бонус".
Також зазначається, що курс підготувала команда Агенції оборонних закупівель ДОТ у партнерстві з громадською організацією "Маґура".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль