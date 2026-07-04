В "Армія+" оновили курс для військовослужбовців "Кібергігієна 2.0", - Міноборони

У застосунку "Армія+" оновили курс "Кібергігієна 2.0". До нього додали нові уроки, присвячені сучасним кіберзагрозам, з якими дедалі частіше стикаються військовослужбовці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

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У відомстві розповіли, що оновлення допоможе військовим краще розпізнавати нові кіберризики, захищати себе та близьких, а також безпечніше користуватися цифровими сервісами під час служби.

Військовослужбовець Хорунжої служби 12 бригади спеціального призначення НГУ "Азов" Дмитро Євтушенко заявив, що сьогодні смартфон може стати інструментом, який ворог використовує проти військових.

"Оновлений курс навчає помічати неочевидні загрози: яку небезпеку становлять нейромережі та чому наші рідні також можуть опинитися під прицілом. Навчання формує звичку критично мислити у звичайних життєвих ситуаціях: від підключення до Wi-Fi – до публікації селфі. Пройти цей курс – базовий обов'язок кожного військовослужбовця", - сказав він.

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Що нового в курсі "Кібергігієна 2.0"

Уроки присвячені темам, які стали особливо актуальними:

прихованим цифровим загрозам – застосункам для знайомств, фітнес-трекерам, смартгодинникам та іншим сервісам, які можуть розкривати важливу інформацію;

атакам на родини військових – фейковим повідомленням про поранення, полон чи зникнення безвісти, фішингу та психологічному тиску;

дипфейкам, підробленим голосам і повідомленням, створеним за допомогою штучного інтелекту, та способам їх розпізнавання.

Крім того, нові уроки зосереджені на практичних діях, які допомагають уникнути найпоширеніших цифрових ризиків.

У Міноборони додали, що станом на зараз в "Армія+" є 28 навчальних курсів.

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