429 3

В Армія+ запустили курс Адаптація рекрута про права, виплати та психологічну адаптацію військових

Міністерство оборони України запустило у застосунку Армія+ новий навчальний курс "Адаптація рекрута", який допоможе новобранцям швидше адаптуватися до служби, дізнатися про свої права, виплати, психологічну підтримку та базові правила взаємодії у війську.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Найголовніше в новому курсі – це перехід від сухої теорії до відповідей на важливі питання: як отримати виплати, куди звертатися у разі порушення прав та як вижити психологічно в умовах перших тижнів служби.

Чого навчать новобранця на курсі "Адаптація рекрута" в Армія+

Курс не перевантажений зайвою інформацією і зосереджений на чотирьох модулях, які є фундаментом служби:

  • права військовослужбовця, документи, виплати та соціальні гарантії;
  • взаємодія з командуванням і служба в підрозділі:
  • психологічна адаптація, подолання стресу і командна взаємодія;
  • інформаційна безпека та базові правила ведення бойових дій.

Навчання побудоване на практичних порадах, які потрібні на службі.

Хто розробив курс "Адаптація рекрута"

Курс створений Міністерством оборони у колаборації з бойовими офіцерами, правниками та психологами.

До розроблення долучилися представники Правозахисного центру "Принцип", Військової школи "Боривітер", Хорунжої служби 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" та ГО "Frontline Reforms".

Курс створено за ініціативи Офісу Військового омбудсмана та Генерального штабу ЗСУ.

Які найзатребуваніші курси в Армія+

Сьогодні в Армія+ доступні десятки курсів, які допоможуть рекруту на початку служби. Серед них:

  • Загальна підготовка. Її читає Сергій Ліпко, спецкореспондент та ведучий "Армія Медіа" Сил оборони України.
  • Побут у польових умовах. Читає Олена Риж, бойова медикиня, офіцерка 412 бригади Nemesis.
  • Тактична медицина, яку проводять інструктори 4-го окремого медичного батальйону.

Тисячі військових щодня навчаються у застосунку та одразу застосовують знання на практиці. Функціонал "Навчання" в Армія+ розробляє та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ.

Запуск курсу "Адаптація рекрута" – це ще один крок, щоб військові з перших днів служби мали чітке розуміння процесів, своїх прав і можливостей.

Автор: 

Міноборони (7829) Армія+ (83)
Який ступінь захисту персональних даних в цих потужних додатках?Тільки дебіл може встановити цю хрінь!!
12.05.2026 17:12 Відповісти
Оця вся ****ла глючить через раз і викидує, це все рівно як на 70+ літнього надягнути молодіжні речі
12.05.2026 17:38 Відповісти
Хай то міністерство дегенерації зайде в любий військомат, скільки там сидить людей, чогось чекає.
І спитають, а не порушують вони їхні права затриманням, і маринуванням і приниженням!?
12.05.2026 18:06 Відповісти
 
 