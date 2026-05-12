В Армія+ запустили курс Адаптація рекрута про права, виплати та психологічну адаптацію військових
Міністерство оборони України запустило у застосунку Армія+ новий навчальний курс "Адаптація рекрута", який допоможе новобранцям швидше адаптуватися до служби, дізнатися про свої права, виплати, психологічну підтримку та базові правила взаємодії у війську.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Найголовніше в новому курсі – це перехід від сухої теорії до відповідей на важливі питання: як отримати виплати, куди звертатися у разі порушення прав та як вижити психологічно в умовах перших тижнів служби.
Чого навчать новобранця на курсі "Адаптація рекрута" в Армія+
Курс не перевантажений зайвою інформацією і зосереджений на чотирьох модулях, які є фундаментом служби:
- права військовослужбовця, документи, виплати та соціальні гарантії;
- взаємодія з командуванням і служба в підрозділі:
- психологічна адаптація, подолання стресу і командна взаємодія;
- інформаційна безпека та базові правила ведення бойових дій.
Навчання побудоване на практичних порадах, які потрібні на службі.
Хто розробив курс "Адаптація рекрута"
Курс створений Міністерством оборони у колаборації з бойовими офіцерами, правниками та психологами.
До розроблення долучилися представники Правозахисного центру "Принцип", Військової школи "Боривітер", Хорунжої служби 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" та ГО "Frontline Reforms".
Курс створено за ініціативи Офісу Військового омбудсмана та Генерального штабу ЗСУ.
Які найзатребуваніші курси в Армія+
Сьогодні в Армія+ доступні десятки курсів, які допоможуть рекруту на початку служби. Серед них:
- Загальна підготовка. Її читає Сергій Ліпко, спецкореспондент та ведучий "Армія Медіа" Сил оборони України.
- Побут у польових умовах. Читає Олена Риж, бойова медикиня, офіцерка 412 бригади Nemesis.
- Тактична медицина, яку проводять інструктори 4-го окремого медичного батальйону.
Тисячі військових щодня навчаються у застосунку та одразу застосовують знання на практиці. Функціонал "Навчання" в Армія+ розробляє та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ.
Запуск курсу "Адаптація рекрута" – це ще один крок, щоб військові з перших днів служби мали чітке розуміння процесів, своїх прав і можливостей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І спитають, а не порушують вони їхні права затриманням, і маринуванням і приниженням!?