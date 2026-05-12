В "Армия+" запустили курс "Адаптация рекрута" о правах, выплатах и психологической адаптации военных

Министерство обороны Украины запустило в приложении "Армия+" новый учебный курс "Адаптация новобранца", который поможет новобранцам быстрее адаптироваться к службе, узнать о своих правах, выплатах, психологической поддержке и основных правилах взаимодействия в армии.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Самое главное в новом курсе – это переход от сухой теории к ответам на важные вопросы: как получить выплаты, куда обращаться в случае нарушения прав и как выжить психологически в условиях первых недель службы.

Чему научат новобранца на курсе "Адаптация рекрута" в Армия+

Курс не перегружен лишней информацией и сосредоточен на четырех модулях, которые являются фундаментом службы:

права военнослужащего, документы, выплаты и социальные гарантии;

взаимодействие с командованием и служба в подразделении:

психологическая адаптация, преодоление стресса и командное взаимодействие;

информационная безопасность и базовые правила ведения боевых действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Армия+" стартовал курс о цифровой трансформации войск

Обучение построено на практических советах, которые необходимы на службе.

Кто разработал курс "Адаптация рекрута"

Курс создан Министерством обороны в сотрудничестве с боевыми офицерами, юристами и психологами.

К разработке присоединились представители Правозащитного центра "Принцип", Военной школы "Боривитер", Хорунжей службы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" и ОО "Frontline Reforms".

Курс создан по инициативе Офиса Военного омбудсмена и Генерального штаба ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обучение по такмеду онлайн: в "Армия+" запустили LifesaverSIM

Какие курсы наиболее востребованы в Армия+

Сегодня в Армия+ доступны десятки курсов, которые помогут новобранцу в начале службы. Среди них:

Общая подготовка . Ее читает Сергей Липко, спецкорреспондент и ведущий "Армия Медиа" Сил обороны Украины.

. Ее читает Сергей Липко, спецкорреспондент и ведущий "Армия Медиа" Сил обороны Украины. Повседневная жизнь в полевых условиях . Читает Елена Рыж, боевой медик, офицер 412-й бригады Nemesis.

. Читает Елена Рыж, боевой медик, офицер 412-й бригады Nemesis. Тактическая медицина, которую проводят инструкторы 4-го отдельного медицинского батальона.

Тысячи военных ежедневно обучаются в приложении и сразу применяют знания на практике. Функционал "Обучение" в Армия+ разрабатывает и поддерживает Центр масштабирования технологических решений ВСУ.

Читайте также: В приложении Армия+ появился курс по радиоэлектронной борьбе

Запуск курса "Адаптация рекрута" — это еще один шаг к тому, чтобы военные с первых дней службы имели четкое понимание процессов, своих прав и возможностей.