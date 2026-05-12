В "Армия+" запустили курс "Адаптация рекрута" о правах, выплатах и психологической адаптации военных
Министерство обороны Украины запустило в приложении "Армия+" новый учебный курс "Адаптация новобранца", который поможет новобранцам быстрее адаптироваться к службе, узнать о своих правах, выплатах, психологической поддержке и основных правилах взаимодействия в армии.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Самое главное в новом курсе – это переход от сухой теории к ответам на важные вопросы: как получить выплаты, куда обращаться в случае нарушения прав и как выжить психологически в условиях первых недель службы.
Чему научат новобранца на курсе "Адаптация рекрута" в Армия+
Курс не перегружен лишней информацией и сосредоточен на четырех модулях, которые являются фундаментом службы:
- права военнослужащего, документы, выплаты и социальные гарантии;
- взаимодействие с командованием и служба в подразделении:
- психологическая адаптация, преодоление стресса и командное взаимодействие;
- информационная безопасность и базовые правила ведения боевых действий.
Обучение построено на практических советах, которые необходимы на службе.
Кто разработал курс "Адаптация рекрута"
Курс создан Министерством обороны в сотрудничестве с боевыми офицерами, юристами и психологами.
К разработке присоединились представители Правозащитного центра "Принцип", Военной школы "Боривитер", Хорунжей службы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" и ОО "Frontline Reforms".
Курс создан по инициативе Офиса Военного омбудсмена и Генерального штаба ВСУ.
Какие курсы наиболее востребованы в Армия+
Сегодня в Армия+ доступны десятки курсов, которые помогут новобранцу в начале службы. Среди них:
- Общая подготовка. Ее читает Сергей Липко, спецкорреспондент и ведущий "Армия Медиа" Сил обороны Украины.
- Повседневная жизнь в полевых условиях. Читает Елена Рыж, боевой медик, офицер 412-й бригады Nemesis.
- Тактическая медицина, которую проводят инструкторы 4-го отдельного медицинского батальона.
Тысячи военных ежедневно обучаются в приложении и сразу применяют знания на практике. Функционал "Обучение" в Армия+ разрабатывает и поддерживает Центр масштабирования технологических решений ВСУ.
Запуск курса "Адаптация рекрута" — это еще один шаг к тому, чтобы военные с первых дней службы имели четкое понимание процессов, своих прав и возможностей.
І спитають, а не порушують вони їхні права затриманням, і маринуванням і приниженням!?