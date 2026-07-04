В "Армия+" обновили курс для военнослужащих "Кибергигиена 2.0", — Минобороны

В приложении "Армия+" обновили курс "Кибергигиена 2.0". В него добавили новые уроки, посвященные современным киберугрозам, с которыми все чаще сталкиваются военнослужащие.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В ведомстве рассказали, что обновление поможет военным лучше распознавать новые киберриски, защищать себя и близких, а также безопаснее пользоваться цифровыми сервисами во время службы.

Военнослужащий хорунжей службы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" Дмитрий Евтушенко заявил, что сегодня смартфон может стать инструментом, который враг использует против военных.

"Обновленный курс учит замечать неочевидные угрозы: какую опасность представляют нейросети и почему наши родные также могут оказаться под прицелом. Обучение формирует привычку критически мыслить в обычных жизненных ситуациях: от подключения к Wi-Fi до публикации селфи. Пройти этот курс — базовая обязанность каждого военнослужащего", — сказал он.

Читайте также: В "Армия+" стартовал курс о цифровой трансформации войск

Что нового в курсе "Кибергигиена 2.0"

Уроки посвящены темам, которые стали особенно актуальными:

скрытых цифровых угроз — приложений для знакомств, фитнес-трекеров, смарт-часов и других сервисов, которые могут раскрывать важную информацию;

атакам на семьи военных — фейковым сообщениям о ранении, взятии в плен или пропаже без вести, фишингу и психологическому давлению;

дипфейкам, поддельным голосам и сообщениям, созданным с помощью искусственного интеллекта, а также способам их распознавания.

Кроме того, новые уроки сосредоточены на практических действиях, которые помогают избежать наиболее распространенных цифровых рисков.

В Минобороны добавили, что на данный момент в "Армия+" доступно 28 учебных курсов.

Читайте также: В "Армия+" запустили курс "Адаптация новобранца" о правах, выплатах и психологической адаптации военнослужащих