Как заказывать дроны и технику: учебный курс "Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence" запустили в "Армія+", - Минобороны

Индустрия дронов

В приложении "Армія+" отныне доступен новый учебный курс "Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence". Он поможет военнослужащим разобраться, как работать с государственной ИТ-системой Агентства оборонных закупок ДОТ.

Об этом сообщает Министерство обороны, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, через DOT-Chain Defence воинские части могут самостоятельно выбирать и заказывать дроны, средства РЭБ и другую необходимую технику за государственные средства.

Курс "Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence"

Курс последовательно объясняет весь процесс работы с системой: от получения доступа и поиска нужных средств - до оформления документов, отслеживания поставки и получения техники.

Как рассказал заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник, это обучение будет полезно военнослужащим, которые занимаются обеспечением своих подразделений дронами, обслуживанием и ремонтом БПЛА. В первую очередь - начальникам служб обеспечения и складов, командирам подразделений и воинских частей, делопроизводителям, работникам фронтовых мастерских. Задача курса - подробно разъяснить, как работает платформа, чтобы можно было максимально точно подобрать изделие под конкретные потребности подразделения и боевые задачи. Дать именно практические знания, чтобы работать с маркетплейсом было легко.

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Учебный курс сосредоточен на практических навыках, которые военные могут сразу применять при работе с системой.

Структура курса "Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence"

Так, курс состоит из восьми уроков, в которых объясняется:

как получить доступ к DOT-Chain Defence и настроить двухэтапную аутентификацию;

как работать с каталогом, находить нужные средства и оформлять заказы и предзаказы;

как управлять заказами, подписывать документы с помощью электронной подписи и отслеживать поставки;

как работать с расходными накладными и актами приемки;

как пользоваться рейтингами и отзывами других подразделений;

как с помощью конструктора дронов подбирать комплектацию в соответствии с потребностями подразделения.

Курс поможет быстрее освоить основные инструменты DOT-Chain Defence и уверенно пользоваться системой в повседневной работе.

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Что такое DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence - государственный маркетплейс, через который воинские части могут самостоятельно выбирать дроны, средства РЭБ и другую технику в пределах выделенного государственного финансирования.

Система сокращает путь от потребности подразделения до получения необходимых средств. Ранее этот процесс мог длиться от двух до шести месяцев. Сейчас имеющуюся в наличии технику в среднем доставляют за 9 дней.

DOT-Chain Defence существенно усилил обеспечение войск дронами и другой техникой. Системой уже пользуются в 486 подразделениях Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

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DOT-Chain Defence является составной частью программы "Армія дронів.Бонус".

Также отмечается, что курс подготовила команда Агентства оборонных закупок ДОТ в партнерстве с общественной организацией "Магура".