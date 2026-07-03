В DOT-Chain Defence заработал конструктор дронов для военных, - Минобороны
Индустрия дронов
Первое боевое подразделение самостоятельно настроило ударный беспилотник на оружейном маркетплейсе DOT-Chain Defence с помощью новой функции "конструктор дронов".
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, конструктор дронов позволяет еще на этапе заказа выбирать модификации средства, адаптируя его под конкретную боевую задачу.
Ответ на запрос военных
В Минобороны отмечают, что это решение снизит нагрузку на дронные мастерские подразделений и ускорит внедрение и масштабирование инноваций на фронте. В результате военные получают средство, готовое к применению "из коробки" именно на их участке фронта.
По словам директора Агентства оборонных закупок ГОТ Арсена Жумадилова, конструктор дронов появился в ответ на запрос военных, с которыми Агентство находится в постоянном контакте.
"Подразделения часто адаптируют беспилотники под свои тактические нужды: специфику местности, противодействие вражеским средствам РЭБ и другие особенности применения. Новый функционал позволяет сделать это еще на этапе заказа - в несколько кликов. В результате военные получают беспилотник, готовый к выполнению задачи сразу после поступления на фронт", - рассказал Жумадилов.
На DOT-Chain Defence можно заказать дроны для боевых подразделений ВСУ и других компонентов Сил обороны.
Как работает конструктор дронов
Функционал работает следующим образом: при оформлении заказа представитель подразделения видит все доступные модификации средства. В частности, он сможет выбирать среди таких элементов:
- рама;
- полетный стек;
- электродвигатель;
- пропеллеры;
- приемник управления ELRS;
- камера;
- видеопередатчик;
- антенна радиопередатчика;
- батарея;
- плата инициирования.
Каждое средство будет иметь собственную линейку модификаций, которая будет зависеть от возможностей производителя.
После того как военный подтвердит заказ, модифицированный дрон напрямую отправляется в бригаду. АОЗ осуществляет контроль логистики и оплату по факту доставки.
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