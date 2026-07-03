В DOT-Chain Defence заработал конструктор дронов для военных, - Минобороны

Индустрия дронов

Первое боевое подразделение самостоятельно настроило ударный беспилотник на оружейном маркетплейсе DOT-Chain Defence с помощью новой функции "конструктор дронов".

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, конструктор дронов позволяет еще на этапе заказа выбирать модификации средства, адаптируя его под конкретную боевую задачу.

Ответ на запрос военных

В Минобороны отмечают, что это решение снизит нагрузку на дронные мастерские подразделений и ускорит внедрение и масштабирование инноваций на фронте. В результате военные получают средство, готовое к применению "из коробки" именно на их участке фронта.

По словам директора Агентства оборонных закупок ГОТ Арсена Жумадилова, конструктор дронов появился в ответ на запрос военных, с которыми Агентство находится в постоянном контакте.

"Подразделения часто адаптируют беспилотники под свои тактические нужды: специфику местности, противодействие вражеским средствам РЭБ и другие особенности применения. Новый функционал позволяет сделать это еще на этапе заказа - в несколько кликов. В результате военные получают беспилотник, готовый к выполнению задачи сразу после поступления на фронт", - рассказал Жумадилов.

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На DOT-Chain Defence можно заказать дроны для боевых подразделений ВСУ и других компонентов Сил обороны.

Как работает конструктор дронов

Функционал работает следующим образом: при оформлении заказа представитель подразделения видит все доступные модификации средства. В частности, он сможет выбирать среди таких элементов:

рама;

полетный стек;

электродвигатель;

пропеллеры;

приемник управления ELRS;

камера;

видеопередатчик;

антенна радиопередатчика;

батарея;

плата инициирования.

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Каждое средство будет иметь собственную линейку модификаций, которая будет зависеть от возможностей производителя.

После того как военный подтвердит заказ, модифицированный дрон напрямую отправляется в бригаду. АОЗ осуществляет контроль логистики и оплату по факту доставки.