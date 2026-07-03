У DOT-Chain Defence запрацював конструктор дронів для військових, - Міноборони

Індустрія дронів

Перший бойовий підрозділ самостійно кастомізував ударний безпілотник на маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence через нову функцію "конструктор дронів".

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, конструктор дронів дозволяє ще на етапі замовлення обирати модифікації засобу, адаптуючи його під конкретну бойову задачу.

Відповідь на запит військових

У Міноборони зауважують, що це рішення зменшить навантаження на дронові майстерні підрозділів та пришвидшить впровадження та масштабування інновацій на фронті. У результаті військові отримують засіб, який готовий до застосування з "коробки" саме на їхній ділянці фронту.

За словами директора Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсена Жумаділова, конструктор дронів з’явився як відповідь на запит військових, з якими Агенція перебуває в постійному контакті.

"Підрозділи часто адаптують безпілотники під свої тактичні потреби: специфіку місцевості, протидію ворожим засобам РЕБ та інші особливості застосування. Новий функціонал дозволяє зробити це ще на етапі замовлення – у кілька кліків. У результаті військові отримують безпілотник, готовий до виконання завдання одразу після надходження на фронт, - розповів Жумаділов.

Також читайте: Пів мільйона дронів для фронту: військові самі обирають техніку через DOT-Chain Defence

На DOT-Chain Defence можна замовити дрони для бойових підрозділів ЗСУ та інших складових Сил оборони.

Як працює конструктор дронів

Функціонал працює таким чином: під час замовлення представник підрозділу бачить усі доступні модифікації засобу. Зокрема, він зможе обирати серед таких елементів:

рама;

польотний стек;

електричний двигун;

пропелери;

приймач управління ELRS;

камера;

відеопередавач;

антена радіопередавача;

батарея;

плата ініціації.

Читайте: Підрозділи Лінії дронів замовлятимуть БпЛА через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence

Кожен засіб матиме власну лінійку модифікацій, яка залежатиме від спроможностей виробника.

Після того як військовий підтвердить замовлення, модифікований дрон напряму відправляється до бригади. АОЗ здійснює контроль логістики та оплату за фактом доставки.