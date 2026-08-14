Приложение "Армия+" возобновило работу после сбоя
Приложение "Армия+" вновь работает в штатном режиме. Технические проблемы с авторизацией, возникшие утром 14 августа, уже устранены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Украины.
В Минобороны отметили, что пользователи снова могут беспрепятственно авторизоваться в приложении.
"Авторизация в приложении снова работает в штатном режиме. Все технические проблемы устранены", - сообщили в ведомстве.
Что делать, если не удается войти
Пользователям, у которых по-прежнему возникают проблемы с авторизацией, рекомендуют перезапустить приложение.
Если это не поможет, можно обратиться в службу поддержки "Армия+".
Что такое "Армия+"
"Армия+" — официальное мобильное приложение Министерства обороны Украины для военнослужащих. Оно позволяет подавать и отслеживать электронные рапорты, пользоваться цифровыми документами и другими сервисами.
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