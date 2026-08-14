Застосунок "Армія+" відновив роботу після збою

Застосунок "Армія+" знову працює у штатному режимі. Технічні проблеми з авторизацією, які виникли вранці 14 серпня, уже усунули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони України.

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У Міноборони зазначили, що користувачі знову можуть безперешкодно авторизуватися у застосунку.

"Авторизація у застосунку знову працює в штатному режимі. Усі технічні труднощі усунено", - повідомили у відомстві.

Що робити, якщо не вдається увійти

Користувачам, у яких проблеми з авторизацією все ще виникають, рекомендують перезапустити застосунок.

Якщо це не допоможе, можна звернутися до служби підтримки "Армія+".

Що таке "Армія+"

"Армія+" - офіційний мобільний застосунок Міністерства оборони України для військовослужбовців. Він дає змогу подавати та відстежувати електронні рапорти, користуватися цифровими документами та іншими сервісами.

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