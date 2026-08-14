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Россия развернула новую информационную кампанию против международных санкций, - ЦПД

РФ развернула новую информационную кампанию против санкций

Россия развернула новую информационную кампанию, цель которой — подорвать легитимность и законность международных санкций, введенных против РФ за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечают аналитики, ранее российские пропагандисты и высокопоставленные чиновники продвигали тезис о том, что экономические ограничения якобы неэффективны, не влияют на российскую экономику и наносят ущерб исключительно самим западным странам.Однако сейчас кремлевские методички кардинально изменились: к продвижению нарратива о "незаконности" ограничений присоединился лично Владимир Путин, который выдвинул соответствующие претензии к "недружественным странам".

Заявления о якобы незаконности санкций против РФ, которые пропаганда продвигает в международных СМИ, не соответствуют действительности, ведь согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Россия совершила акт агрессии против Украины, — отмечают в ЦПД.

В ЦПД подчеркивают, что попытки РФ оспорить правомерность санкций в международном медиапространстве призваны оправдать собственные экономические проблемы и ослабить давление со стороны мирового сообщества.

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