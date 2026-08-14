Росія розгорнула нову інформаційну кампанію проти міжнародних санкцій, - ЦПД

Росія розгорнула нову інформаційну кампанію, метою якої є підрив легітивності та законності міжнародних санкцій, запроваджених проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як зазначають аналітики, раніше російські пропагандисти та високопосадовці просували тезу про те, що економічні обмеження нібито є недієвими, не впливають на російську економіку та завдають шкоди виключно самим західним країнам.Однак зараз кремлівські методички кардинально змінилися: до просування нарaтиву про "незаконність" обмежень долучився особисто Володимир Путін, який висунув відповідні претензії до "недружніх країн".

Заяви про нібито незаконність санкцій проти РФ, які пропаганда просуває в міжнародних медіа, не відповідають дійсності, адже згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, Росія здійснила акт агресії проти України, - зауважують у ЦПД.

У ЦПД підкреслюють, що спроби РФ оскаржити правомірність санкцій у міжнародному медіапросторі покликані виправдати власні економічні проблеми та послабити тиск з боку світової спільноти.

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