На Сумщине запущено лишь 2,4 МВт из запланированных 36,4 МВт распределенной генерации, - Шмыгаль

В Сумской области из предусмотренных Планом устойчивости 36,4 МВт дополнительной распределенной генерации на данный момент введено в эксплуатацию лишь 2,4 МВт. Строительство остальных мощностей продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль поручил ускорить работы

По словам главы Минэнерго, строительные работы ведутся на всех запланированных площадках.

"План устойчивости Сумской области предусматривает установку 36,4 МВт дополнительной мощности. На сегодняшний день введено в эксплуатацию только 2,4 МВт. Но на всех запланированных площадках продолжаются строительные работы. Я дал поручение их ускорить", - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, в области уже установлено 30 солнечных электростанций общей мощностью 2,5 МВт. План предусматривает строительство 62 СЭС мощностью 4,5 МВт.

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Одобрены закупки энергетического оборудования на сумму 54,9 млн евро

Через Фонд поддержки энергетики по запросам предприятий энергетического комплекса Сумской области одобрена закупка оборудования на 54,9 млн евро.

Контракты уже заключены на сумму 22,7 млн евро. Еще на сумму более 9 млн евро продолжаются тендерные процедуры.

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