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На Сумщині запустили лише 2,4 МВт із запланованих 36,4 МВт розподіленої генерації, - Шмигаль

На Сумщині запустили лише 2,4 МВт із 36,4 МВт розподіленої генерації

У Сумській області з передбачених Планом стійкості 36,4 МВт додаткової розподіленої генерації наразі введено в експлуатацію лише 2,4 МВт. Будівництво решти потужностей триває.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

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Шмигаль доручив прискорити роботи

За словами очільника Міненерго, будівельні роботи ведуться на всіх запланованих майданчиках.

"План стійкості Сумської області передбачає встановлення 36,4 МВт додаткової потужності. На сьогодні введено в експлуатацію тільки 2,4 МВт. Але на всіх запланованих майданчиках тривають будівельні роботи. Дав доручення їх прискорити", – повідомив Шмигаль.

Крім того, в області вже встановили 30 сонячних електростанцій загальною потужністю 2,5 МВт. План передбачає спорудження 62 СЕС потужністю 4,5 МВт.

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На енергетичне обладнання схвалили закупівлі на 54,9 млн євро

Через Фонд підтримки енергетики за запитами підприємств енергетичного комплексу Сумщини схвалено закупівлю обладнання на 54,9 млн євро.

Контракти вже укладені на 22,7 млн євро. Ще на понад 9 млн євро тривають тендерні процедури.

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Автор: 

Сумська область (4902) енергетика (3556) Шмигаль Денис (3699)
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