Литва создаст завод по производству боеприпасов для ВСУ: производство начнется в 2027 году
Литва и украинская оборонная компания DEMZ договорились о создании завода по производству боеприпасов. Строительство планируется начать осенью 2026 года, а производство — запустить в конце 2027-го.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.
Реализация проекта должна создать до 450 рабочих мест в Алитусе и Приенайском районе. Компания DEMZ планирует привлекать специалистов с разным уровнем квалификации и разработать для них специальные программы обучения.
Строительство новой производственной площадки в Приенайском районе должно начаться осенью 2026 года. Запустить производство планируют в конце 2027 года.
Боеприпасы будут производиться в первую очередь для Украины
Основной целью нового предприятия станет производство боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины. В дальнейшем продукцию планируют поставлять и другим союзникам.
Отмечается, что производство будет соответствовать оборонным потребностям стран НАТО.
Проект предусматривает не только изготовление боеприпасов, но и проведение научных исследований и разработку новых технологических решений в этой сфере.
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але, море невідоме.