Литва создаст завод по производству боеприпасов для ВСУ: производство начнется в 2027 году

Литва и украинская оборонная компания DEMZ договорились о создании завода по производству боеприпасов. Строительство планируется начать осенью 2026 года, а производство — запустить в конце 2027-го.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

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Реализация проекта должна создать до 450 рабочих мест в Алитусе и Приенайском районе. Компания DEMZ планирует привлекать специалистов с разным уровнем квалификации и разработать для них специальные программы обучения.

Строительство новой производственной площадки в Приенайском районе должно начаться осенью 2026 года. Запустить производство планируют в конце 2027 года.

Боеприпасы будут производиться в первую очередь для Украины

Основной целью нового предприятия станет производство боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины. В дальнейшем продукцию планируют поставлять и другим союзникам.

Отмечается, что производство будет соответствовать оборонным потребностям стран НАТО.

Проект предусматривает не только изготовление боеприпасов, но и проведение научных исследований и разработку новых технологических решений в этой сфере.

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