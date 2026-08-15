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Новости Производство боеприпасов в НАТО
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Литва создаст завод по производству боеприпасов для ВСУ: производство начнется в 2027 году

Производство боеприпасов для Украины в Литве

Литва и украинская оборонная компания DEMZ договорились о создании завода по производству боеприпасов. Строительство планируется начать осенью 2026 года, а производство — запустить в конце 2027-го.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

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Реализация проекта должна создать до 450 рабочих мест в Алитусе и Приенайском районе. Компания DEMZ планирует привлекать специалистов с разным уровнем квалификации и разработать для них специальные программы обучения.

Строительство новой производственной площадки в Приенайском районе должно начаться осенью 2026 года. Запустить производство планируют в конце 2027 года.

Боеприпасы будут производиться в первую очередь для Украины

Основной целью нового предприятия станет производство боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины. В дальнейшем продукцию планируют поставлять и другим союзникам.

Отмечается, что производство будет соответствовать оборонным потребностям стран НАТО.

Проект предусматривает не только изготовление боеприпасов, но и проведение научных исследований и разработку новых технологических решений в этой сфере.

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Автор: 

боеприпасы (2540) Литва (2834) производство (646)
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Топ комментарии
+1
от литовці зразу зрозуміли, що якщо щось будувати, то треба у себе та своїми силами. а не так, як колись байрактар планував, який тільки на прокладку кабелів живлення до майбутнього будмайданчика повинен був би відслинити купу грошей та витратити мінімум 2-3 роки, якщо не більше! ))
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15.08.2026 10:02 Ответить
+1
нєнє.
зелене гундосе чудо юдо поц, вже планує попивати пиво на особистому морі.
але, море невідоме.
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15.08.2026 10:06 Ответить
+1
Литва зробить, вова видасть за власну незламну перемогу!
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15.08.2026 10:15 Ответить

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