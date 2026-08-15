Качиньский заявил о "незаконных раскопках" на местах бывших польских сел в Украине

Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что на месте бывших польских сел на территории Украины якобы проводятся незаконные раскопки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Onet.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В заявлении Качиньского речь идет об историко-географическом регионе на западе Украины, который в Польше называли Восточной Галицией.

"Незаконные раскопки на местах бывших польских деревень в Восточной Галиции действительно имеют место", — заявил Качиньский.

Он также утверждает, что так называемые "черные копатели" якобы оскверняют останки умерших и разворовывают ценности жертв с целью извлечения финансовой выгоды. По словам политика, это якобы происходит с молчаливого согласия местных украинских властей.

Партия обратится к польским властям

Качиньский сообщил, что его партия планирует обратиться к важнейшим государственным органам Польши, в частности к Министерству иностранных дел.

"Мы будем требовать объяснений и реакции на эту преступную деятельность", — заявил он.

В то же время Качиньский не уточнил, о каких именно случаях идет речь. На момент его заявления также не было приведено конкретных доказательств или подтверждений утверждений о якобы причастности местных украинских властей к незаконным раскопкам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша продолжат совместные эксгумационные работы, - посол Боднар