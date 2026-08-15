РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13662 посетителя онлайн
Новости Эксгумация польских военных во Львовской области
5 923 66

Качиньский заявил о "незаконных раскопках" на местах бывших польских сел в Украине

Лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский

Лидер польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что на месте бывших польских сел на территории Украины якобы проводятся незаконные раскопки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Onet.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В заявлении Качиньского речь идет об историко-географическом регионе на западе Украины, который в Польше называли Восточной Галицией.

"Незаконные раскопки на местах бывших польских деревень в Восточной Галиции действительно имеют место", — заявил Качиньский.

Он также утверждает, что так называемые "черные копатели" якобы оскверняют останки умерших и разворовывают ценности жертв с целью извлечения финансовой выгоды. По словам политика, это якобы происходит с молчаливого согласия местных украинских властей.

Партия обратится к польским властям

Качиньский сообщил, что его партия планирует обратиться к важнейшим государственным органам Польши, в частности к Министерству иностранных дел.

"Мы будем требовать объяснений и реакции на эту преступную деятельность", — заявил он.

В то же время Качиньский не уточнил, о каких именно случаях идет речь. На момент его заявления также не было приведено конкретных доказательств или подтверждений утверждений о якобы причастности местных украинских властей к незаконным раскопкам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша продолжат совместные эксгумационные работы, - посол Боднар

Автор: 

Качиньский Ярослав (69) раскопки (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
польських сіл??ви хотіли сказати,сіл які були захвачені шляхтою та загнене в рабство,з тим ще жахом для населення....
показать весь комментарий
15.08.2026 10:18 Ответить
+21
якби польща не окупувала в 1921 році західну частину УНР і не знущалася 20 років з місцевого населення - то б і не було волинської різні.
поляки самі привели своїми діями до волинської різні.
показать весь комментарий
15.08.2026 10:31 Ответить
+16
Пішов на хер пі@арас. Щоб тебе кацапи грохнули, як братана. Лайно.
показать весь комментарий
15.08.2026 10:20 Ответить

Загрузка...

 
 