Россияне атаковали Павлоград: возник пожар
Утром 15 августа российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
На месте работают спасатели
В результате атаки возник пожар. Спасатели работают на месте и ликвидируют возгорание.
Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
Что предшествовало?
Ночью 15 августа российские оккупанты с помощью беспилотников нанесли прицельный удар по многоэтажному дому в Марганце Днепропетровской области.
В результате атаки погиб трехмесячный мальчик. 11 человек получили ранения, семеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди раненых двое детей — 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.
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