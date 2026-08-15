Россияне атаковали Павлоград: возник пожар

Утром 15 августа российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

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На месте работают спасатели

В результате атаки возник пожар. Спасатели работают на месте и ликвидируют возгорание.

Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Что предшествовало?

Ночью 15 августа российские оккупанты с помощью беспилотников нанесли прицельный удар по многоэтажному дому в Марганце Днепропетровской области.

В результате атаки погиб трехмесячный мальчик. 11 человек получили ранения, семеро из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди раненых двое детей — 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.

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