Росіяни атакували Павлоград: виникла пожежа
Вранці 15 серпня російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
На місці працюють рятувальники
Унаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники працюють на місці та ліквідовують займання.
Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.
Що передувало?
Вночі 15 серпня російські окупанти безпілотниками прицільно атакували багатоповерхівку у Марганцю Дніпропетровської області.
Внаслідок атаки загинув тримісячний хлопчик. 11 людей дістали поранень, семеро з них госпіталізовані у важкому стані. Серед поранених двоє дітей - 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.
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