Росіяни вдарили по логістичній компанії у Павлограді: є постраждалі. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 13 серпня, російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Удар по Павлограду
Як зазначається, росіяни вдарили по приміщенню логістичної компанії. Зайнялася пожежа. Пізніше рятувальники локалізували пожежу на місці ворожого удару.
Повідомляється, що через атаку росіян на Павлоград дістали поранень двоє чоловіків 37 і 49 років. Медики надали їм допомогу. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.
Атаки на область
Загалом протягом дня окупанти майже 60 разів атакували чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.
- На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади.
Пошкоджені будівля банку, гуртожиток, кінотеатр, багатоквартирний будинок, приватна оселя, автомобілі. Постраждали 63-річний чоловік та 21-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно.
- У Синельниківському районі противник цілив по Васильківській, Раївській та Покровській громадах.
Понівечені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватні будинки, магазин.
- На Криворіжжі росіяни завдали удару по Грушівській громаді. Зайнялася пожежа.
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