Россияне нанесли удар по логистической компании в Павлограде: есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 13 августа, российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Удар по Павлограду
Как отмечается, россияне нанесли удар по зданию логистической компании. Возник пожар. Позже спасатели локализовали пожар на месте вражеского удара.
Сообщается, что вследствие атаки россиян на Павлоград ранения получили двое мужчин 37 и 49 лет. Медики оказали им помощь. От госпитализации пострадавшие отказались.
Атаки на область
Всего в течение дня оккупанты почти 60 раз атаковали четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.
- В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская громады.
Повреждены здание банка, общежитие, кинотеатр, многоквартирный дом, частный дом, автомобили. Пострадали 63-летний мужчина и 21-летняя женщина. Оба будут лечиться амбулаторно.
- В Синельниковском районе противник наносил удары по Васильковской, Раевской и Покровской громадам.
Повреждены инфраструктура, сельскохозяйственное предприятие, частные дома, магазин.
- В Криворожском районе россияне нанесли удар по Грушевской громаде. Возник пожар.
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