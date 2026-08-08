Россияне ударили по Павлограду: известно о 9 пострадавших, в том числе - 4 детей, одна женщина - в тяжелом состоянии. ФОТО (обновлено)
Сегодня, 8 августа, российские войска нанесли удары по Павлограду в Днепропетровской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, враг атаковал центр Павлограда. Загорелись частный дом и автомобиль.
По предварительным данным, ранения получили два человека - 50-летний мужчина и 57-летняя женщина. Медики оказывают им необходимую помощь.
Обновление
Позже стало известно, что в Павлограде уже 5 раненых в результате вражеской атаки.
Две женщины и мужчина госпитализированы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
По состоянию на 22:00 уже известно, что 9 человек пострадали из-за ударов россиян по Павлограду.
Среди них – четверо детей. Девочки трех месяцев и трех лет и мальчики 5 и 6 лет. Им оказали необходимую медпомощь.
Госпитализированы двое взрослых. 58-летняя женщина в тяжелом состоянии.
Что предшествовало
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты атаковали рейсовый автобус в Никополе. Погиб один из водителей, его коллега получил ранения.
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