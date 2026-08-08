РФ нанесла удар по рейсовому автобусу в Никополе: погиб водитель, есть раненый

В Никополе Днепропетровской области в результате российского нападения сгорел рейсовый автобус. Погиб один из водителей, его коллега получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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"Один человек погиб, один ранен в результате российского удара по Никополю. В результате атаки сгорел рейсовый автобус", — написал он.

По его словам, погиб водитель автобуса. Его 48-летний коллега получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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