РФ нанесла удар по рейсовому автобусу в Никополе: погиб водитель, есть раненый
В Никополе Днепропетровской области в результате российского нападения сгорел рейсовый автобус. Погиб один из водителей, его коллега получил ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
"Один человек погиб, один ранен в результате российского удара по Никополю. В результате атаки сгорел рейсовый автобус", — написал он.
По его словам, погиб водитель автобуса. Его 48-летний коллега получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь.
Информация о последствиях атаки уточняется.
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