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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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РФ ударила по рейсовому автобусу в Нікополі: загинув водій, є поранений

Росія атакувала рейсовий автобус у Нікополі: що відомо

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російської атаки згорів рейсовий автобус. Загинув один із водіїв, його колега отримав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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"Одна людина загинула, одна поранена внаслідок російського удару по Нікополю. Через атаку згорів рейсовий автобус", — написав він.

За його словами, загинув водій автобуса. Його 48-річний колега дістав поранення, медики надають йому необхідну допомогу.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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обстріл (36065) Нікополь (1572) автобус (181) Дніпропетровська область (5164) Нікопольський район (866)
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