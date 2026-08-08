РФ ударила по рейсовому автобусу в Нікополі: загинув водій, є поранений
У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російської атаки згорів рейсовий автобус. Загинув один із водіїв, його колега отримав поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Одна людина загинула, одна поранена внаслідок російського удару по Нікополю. Через атаку згорів рейсовий автобус", — написав він.
За його словами, загинув водій автобуса. Його 48-річний колега дістав поранення, медики надають йому необхідну допомогу.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
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