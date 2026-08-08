Росіяни вдарили по Павлограду: відомо про 9 постраждалих, зокрема 4 дітей, одна жінка - у важкому стані. ФОТО (оновлено)

Сьогодні, 8 серпня, російські війська завдали ударів по Павлограду на Дніпропетровщині, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, ворог атакував середмістя Павлограда. Зайнялися приватний будинок та автівка.

За попередніми даними, поранень дістали двоє людей - 50-річний чоловік та 57-річна жінка. Медики надають їм необхідну допомогу.

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Оновлення

Пізніше стало відомо, що у Павлограді уже 5 поранених внаслідок ворожої атаки.

Дві жінки та чоловік ушпиталені. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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Станом на 22 годину вже відомо, що 9 людей постраждали через удари росіян по Павлограду.

Серед них – четверо дітей. Дівчата трьох місяців і трьох років та хлопчики 5 і 6 років. Їм надали необхідну меддопомогу.

Госпіталізовані двоє дорослих. 58-річна жінка у важкому стані.

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти атакували рейсовий автобус у Нікополі. Загинув один із водіїв, його колега дістав поранення.

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