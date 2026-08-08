Росіяни вдарили по Павлограду: відомо про 9 постраждалих, зокрема 4 дітей, одна жінка - у важкому стані. ФОТО (оновлено)
Сьогодні, 8 серпня, російські війська завдали ударів по Павлограду на Дніпропетровщині, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ворог атакував середмістя Павлограда. Зайнялися приватний будинок та автівка.
За попередніми даними, поранень дістали двоє людей - 50-річний чоловік та 57-річна жінка. Медики надають їм необхідну допомогу.
Оновлення
Пізніше стало відомо, що у Павлограді уже 5 поранених внаслідок ворожої атаки.
Дві жінки та чоловік ушпиталені. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Станом на 22 годину вже відомо, що 9 людей постраждали через удари росіян по Павлограду.
Серед них – четверо дітей. Дівчата трьох місяців і трьох років та хлопчики 5 і 6 років. Їм надали необхідну меддопомогу.
Госпіталізовані двоє дорослих. 58-річна жінка у важкому стані.
Що передувало
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти атакували рейсовий автобус у Нікополі. Загинув один із водіїв, його колега дістав поранення.
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