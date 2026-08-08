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Новини Проблеми з водопостачанням
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Централізоване водопостачання у Марганці та навколишніх громадах відновлено. Кадрові рішення ухвалено, - Корецький

Корецький про водопостачання у Марганці

У Марганці та навколишніх громадах Дніпропетровщини відновили централізоване водопостачання. Роботи на аварійній ділянці завершені. Кадрові рішення ухвалено.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

  • Як зазначається, воду вже подано до Марганця, триває заповнення міських мереж.
  • У Томаківській громаді централізоване водопостачання також відновлено.
  • В інших громадах вода надходить до насосних станцій та розпочинається подача до населених пунктів.

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Персональна відповідальність

"Аварії, на жаль, трапляються. Але реакція на них має бути максимально швидкою. Люди повинні бачити, що проблеми оперативно вирішуються", - наголосив Корецький.

Він зауважив, що голови областей, міст і громад, особливо прифронтових регіонів, мають чітко усвідомлювати: крім аварій, основною загрозою залишається російський терор цивільної інфраструктури.

Тому мають бути забезпечені резервні потужності, з урахуванням найгіршого сценарію.

"Це персональна відповідальність регіональних керівників. Уряд готовий надати всю необхідну підтримку та допомогу", - додав прем’єр.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що у Марганці та прилеглих громадах кілька діб немає питної води.
  • Очільник ОВА Ганжа заявив, що наразі тривають роботи, щоб якнайшвидше відновити водопостачання у Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський відреагував на відсутність води у Марганці, наголосивши, що це ганебна ситуація і будуть звільнення.

Автор: 

Марганець (98) водопостачання (733) Корецький Сергій (84) Дніпропетровська область (5164) Нікопольський район (866)
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