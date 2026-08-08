Централізоване водопостачання у Марганці та навколишніх громадах відновлено. Кадрові рішення ухвалено, - Корецький
У Марганці та навколишніх громадах Дніпропетровщини відновили централізоване водопостачання. Роботи на аварійній ділянці завершені. Кадрові рішення ухвалено.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.
Деталі
- Як зазначається, воду вже подано до Марганця, триває заповнення міських мереж.
- У Томаківській громаді централізоване водопостачання також відновлено.
- В інших громадах вода надходить до насосних станцій та розпочинається подача до населених пунктів.
Персональна відповідальність
"Аварії, на жаль, трапляються. Але реакція на них має бути максимально швидкою. Люди повинні бачити, що проблеми оперативно вирішуються", - наголосив Корецький.
Він зауважив, що голови областей, міст і громад, особливо прифронтових регіонів, мають чітко усвідомлювати: крім аварій, основною загрозою залишається російський терор цивільної інфраструктури.
Тому мають бути забезпечені резервні потужності, з урахуванням найгіршого сценарію.
"Це персональна відповідальність регіональних керівників. Уряд готовий надати всю необхідну підтримку та допомогу", - додав прем’єр.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що у Марганці та прилеглих громадах кілька діб немає питної води.
- Очільник ОВА Ганжа заявив, що наразі тривають роботи, щоб якнайшвидше відновити водопостачання у Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський відреагував на відсутність води у Марганці, наголосивши, що це ганебна ситуація і будуть звільнення.
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