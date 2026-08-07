Підключення Марганецької громади до альтернативного джерела водопостачання триває цілодобово, - ОВА. ФОТОрепортаж

Цілодобово триває підключення Марганецької та навколишніх громад на Дніпропетровщині до альтернативного джерела водопостачання.

Голова ОВА Олександр Ганжа перевірив, як проходять роботи на об’єкті, передає Цензор.НЕТ.

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Стартував монтаж

Як зазначається, зараз там працюють 7 бригад зварювальників з Дніпра, Кривого Рогу, Кам’янського, Запоріжжя. Вони забезпечені матеріалами та обладнанням, працюють два десятки одиниць техніки. Вже завершено всі підготовчі будівельні роботи та стартував монтаж.

Крім того, щоб заживити домівки людей та соціальну інфраструктуру, прокладають секцію нового трубопроводу.

За словами голови ОВА, це тимчасове рішення, яке дозволить забезпечити централізовану послугу якнайшвидше.

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Ремонт обладнання

Тим часом триває й ремонт насосного обладнання на магістральному водогоні, який перебуває на балансі Регіонального офісу водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів.

"Саме через те, що воно вийшло з ладу, жителі залишилися без води. Надаємо держустанові всю необхідну допомогу", - додав Ганжа.

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Перебіг робіт

















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