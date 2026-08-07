Подключение Марганецкой громады к альтернативному источнику водоснабжения продолжается круглосуточно, - ОГА. ФОТОрепортаж
Круглосуточно продолжается подключение Марганецкой и прилегающих громад в Днепропетровской области к альтернативному источнику водоснабжения.
Глава ОГА Александр Ганжа проверил, как проходят работы на объекте, сообщает Цензор.НЕТ.
Начался монтаж
Как отмечается, сейчас там работают 7 бригад сварщиков из Днепра, Кривого Рога, Каменского, Запорожья. Они обеспечены материалами и оборудованием, задействовано два десятка единиц техники. Уже завершены все подготовительные строительные работы и начался монтаж.
Кроме того, для обеспечения домов жителей и социальной инфраструктуры прокладывается участок нового трубопровода.
По словам главы ОГА, это временное решение, которое позволит обеспечить централизованное водоснабжение в кратчайшие сроки.
Ремонт оборудования
Тем временем продолжается и ремонт насосного оборудования на магистральном водопроводе, который находится на балансе Регионального офиса водных ресурсов Государственного агентства водных ресурсов.
"Именно из-за того, что оно вышло из строя, жители остались без воды. Оказываем государственному учреждению всю необходимую помощь", — добавил Ганжа.
Ход работ
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в Марганце и прилегающих громадах уже несколько суток нет питьевой воды.
- Глава ОГА Ганжа заявил, что в настоящее время ведутся работы по скорейшему восстановлению водоснабжения в Марганецкой, Червоногригоровской и Покровской громадах.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на отсутствие воды в Марганце, подчеркнув, что это позорная ситуация и последуют увольнения.
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