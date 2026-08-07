Подключение Марганецкой громады к альтернативному источнику водоснабжения продолжается круглосуточно, - ОГА. ФОТОрепортаж

Круглосуточно продолжается подключение Марганецкой и прилегающих громад в Днепропетровской области к альтернативному источнику водоснабжения.

Глава ОГА Александр Ганжа проверил, как проходят работы на объекте, сообщает Цензор.НЕТ.

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Начался монтаж

Как отмечается, сейчас там работают 7 бригад сварщиков из Днепра, Кривого Рога, Каменского, Запорожья. Они обеспечены материалами и оборудованием, задействовано два десятка единиц техники. Уже завершены все подготовительные строительные работы и начался монтаж.

Кроме того, для обеспечения домов жителей и социальной инфраструктуры прокладывается участок нового трубопровода.

По словам главы ОГА, это временное решение, которое позволит обеспечить централизованное водоснабжение в кратчайшие сроки.

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Ремонт оборудования

Тем временем продолжается и ремонт насосного оборудования на магистральном водопроводе, который находится на балансе Регионального офиса водных ресурсов Государственного агентства водных ресурсов.

"Именно из-за того, что оно вышло из строя, жители остались без воды. Оказываем государственному учреждению всю необходимую помощь", — добавил Ганжа.

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Ход работ

















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