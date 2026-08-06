Три человека погибли и трое ранены в результате вражеского удара по Вишневской громаде в Днепропетровской области
Сегодня, 6 августа, российские войска нанесли удар по Вишневской громаде Каменского района Днепропетровской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что в результате атаки повреждена инфраструктура.
Также сообщается, что в результате вражеского удара погибли три человека.
Кроме того, трое мужчин ранены. Все госпитализированы. 52-летний пострадавший - в тяжелом состоянии. Еще двое – в состоянии средней тяжести.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что россияне атаковали Павлоград в Днепропетровской области, в результате чего есть погибший и пострадавшие.
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