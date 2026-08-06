Три людини загинули і три поранені через ворожий удар по Вишнівській громаді на Дніпропетровщині
Сьогодні, 6 серпня, російські війська завдали удару по Вишнівській громаді Кам'янського району Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура.
Також повідомляється, що через ворожий удар загинули три людини.
Крім того, троє чоловіків поранені. Всі госпіталізовані. 52-річний постраждалий перебуває у важкому стані. Ще двоє – у стані середньої тяжкості.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Павлоград на Дніпропетовщині, внаслідок чого є загиблий та постраждалі.
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