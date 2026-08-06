Три людини загинули і три поранені через ворожий удар по Вишнівській громаді на Дніпропетровщині

Сьогодні, 6 серпня, російські війська завдали удару по Вишнівській громаді Кам'янського району Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура.

Також повідомляється, що через ворожий удар загинули три людини.

Крім того, троє чоловіків поранені. Всі госпіталізовані. 52-річний постраждалий перебуває у важкому стані. Ще двоє – у стані середньої тяжкості.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Павлоград на Дніпропетовщині, внаслідок чого є загиблий та постраждалі.

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