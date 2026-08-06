Зеленский отреагировал на отсутствие воды в Марганце на Днепропетровщине: Позорная ситуация, будут увольнения
Несколько дней без воды в Марганце Днепропетровской области приведут к кадровым решениям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
Проблема с водой и реакция властей
Президент отметил, что премьер-министр принял необходимые решения.
По словам Зеленского, ситуация с отсутствием воды была недопустимой. Он также обратил внимание на медленную реакцию на региональном уровне со стороны ответственных ведомств.
"Позорная ситуация сложилась из-за отсутствия воды там и очень медленной реакции на региональном уровне — в ведомствах, отвечающих за водоснабжение. Ответственное лицо будет уволено", — заявил Зеленский.
Что стало причиной и каковы последствия
Зеленский подчеркнул, что ожидает более оперативной работы от областных и местных властей. По его словам, во время войны все должны работать без перерывов.
Он отметил, что органы власти должны оперативнее реагировать на потребности людей.
Ранее сообщалось, что в Марганце и прилегающих громадах уже несколько суток нет питьевой воды.
Глава ОВА Ганжа заявил, что в настоящее время ведутся работы по скорейшему восстановлению водоснабжения в Марганецкой, Червоногригоровской и Покровской громадах.
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