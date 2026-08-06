Зеленский отреагировал на отсутствие воды в Марганце на Днепропетровщине: Позорная ситуация, будут увольнения

Несколько дней без воды в Марганце Днепропетровской области приведут к кадровым решениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Проблема с водой и реакция властей

Президент отметил, что премьер-министр принял необходимые решения.

По словам Зеленского, ситуация с отсутствием воды была недопустимой. Он также обратил внимание на медленную реакцию на региональном уровне со стороны ответственных ведомств.

"Позорная ситуация сложилась из-за отсутствия воды там и очень медленной реакции на региональном уровне — в ведомствах, отвечающих за водоснабжение. Ответственное лицо будет уволено", — заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Славянске воду будут подвозить автоцистернами: обнародовали графики, — МВА. ФОТО

Что стало причиной и каковы последствия

Зеленский подчеркнул, что ожидает более оперативной работы от областных и местных властей. По его словам, во время войны все должны работать без перерывов.

Он отметил, что органы власти должны оперативнее реагировать на потребности людей.

Ранее сообщалось, что в Марганце и прилегающих громадах уже несколько суток нет питьевой воды.

Глава ОВА Ганжа заявил, что в настоящее время ведутся работы по скорейшему восстановлению водоснабжения в Марганецкой, Червоногригоровской и Покровской громадах.

Читайте также: Украина готова помочь Молдове в случае чрезвычайной ситуации на Днестре