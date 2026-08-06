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Новости Проблемы с водоснабжением
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Зеленский отреагировал на отсутствие воды в Марганце на Днепропетровщине: Позорная ситуация, будут увольнения

Зеленский о водоснабжении в Марганце

Несколько дней без воды в Марганце Днепропетровской области приведут к кадровым решениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

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Проблема с водой и реакция властей

Президент отметил, что премьер-министр принял необходимые решения.

По словам Зеленского, ситуация с отсутствием воды была недопустимой. Он также обратил внимание на медленную реакцию на региональном уровне со стороны ответственных ведомств.

"Позорная ситуация сложилась из-за отсутствия воды там и очень медленной реакции на региональном уровне — в ведомствах, отвечающих за водоснабжение. Ответственное лицо будет уволено", — заявил Зеленский.

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Что стало причиной и каковы последствия

Зеленский подчеркнул, что ожидает более оперативной работы от областных и местных властей. По его словам, во время войны все должны работать без перерывов.

Он отметил, что органы власти должны оперативнее реагировать на потребности людей.

Ранее сообщалось, что в Марганце и прилегающих громадах уже несколько суток нет питьевой воды.

Глава ОВА Ганжа заявил, что в настоящее время ведутся работы по скорейшему восстановлению водоснабжения в Марганецкой, Червоногригоровской и Покровской громадах.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25461) Марганец (109) увольнение (2787) вода (982) Днепропетровская область (5595) Никопольский район (860)
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Топ комментарии
+52
В Україні ганебна ситуація триває вже сьомий рік. Сам у відставку не хочеш, Зєбіл?
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06.08.2026 21:16 Ответить
+34
Для початку прийми одне правильне кадрове рішення - піди у добровільну відставку!
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06.08.2026 21:16 Ответить
+24
Воно до влади присосалося як кліщ-тільки з кров'ю відірвати можна.
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06.08.2026 21:20 Ответить

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