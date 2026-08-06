Зеленський відреагував на відсутність води у Марганці на Дніпропетровщині: Ганебна ситуація, будуть звільнення

Кілька днів без води у Марганці Дніпропетровської області призведуть до кадрових рішень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

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Проблема з водою і реакція влади

Президент зазначив, що прем’єр-міністр ухвалив необхідні рішення.

За словами Зеленського, ситуація з відсутністю води була неприйнятною. Він також звернув увагу на повільну реакцію на регіональному рівні з боку відповідальних відомств.

"Ганебна ситуація була через відсутність води там і дуже повільну реакцію на регіональному рівні - у відомствах, які відповідають за забезпечення водою. Відповідальну особу буде звільнено", - заявив Зеленський.

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Що стало причиною і які наслідки

Зеленський підкреслив, що очікує більш швидкої роботи від обласної та місцевої влади. За його словами, під час війни всі мають працювати без перерв.

Він зазначив, що органи влади повинні оперативніше реагувати на потреби людей.

Раніше повідомлялося, що у Марганці та прилеглих громадах кілька діб немає питної води.

Очільник ОВА Ганжа заявив, що наразі тривають роботи, щоб якнайшвидше відновити водопостачання у Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах.

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