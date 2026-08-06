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Новини Проблеми з водопостачанням
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Зеленський відреагував на відсутність води у Марганці на Дніпропетровщині: Ганебна ситуація, будуть звільнення

Зеленський про водопостачання у Марганці

Кілька днів без води у Марганці Дніпропетровської області призведуть до кадрових рішень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

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Проблема з водою і реакція влади

Президент зазначив, що прем’єр-міністр ухвалив необхідні рішення.

За словами Зеленського, ситуація з відсутністю води була неприйнятною. Він також звернув увагу на повільну реакцію на регіональному рівні з боку відповідальних відомств.

"Ганебна ситуація була через відсутність води там і дуже повільну реакцію на регіональному рівні - у відомствах, які відповідають за забезпечення водою. Відповідальну особу буде звільнено", - заявив Зеленський.

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Що стало причиною і які наслідки

Зеленський підкреслив, що очікує більш швидкої роботи від обласної та місцевої влади. За його словами, під час війни всі мають працювати без перерв.

Він зазначив, що органи влади повинні оперативніше реагувати на потреби людей.

Раніше повідомлялося, що у Марганці та прилеглих громадах кілька діб немає питної води.

Очільник ОВА Ганжа заявив, що наразі тривають роботи, щоб якнайшвидше відновити водопостачання у Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26610) Марганець (97) звільнення (1847) вода (1046) Дніпропетровська область (5160) Нікопольський район (864)
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Топ коментарі
+52
В Україні ганебна ситуація триває вже сьомий рік. Сам у відставку не хочеш, Зєбіл?
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06.08.2026 21:16 Відповісти
+34
Для початку прийми одне правильне кадрове рішення - піди у добровільну відставку!
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06.08.2026 21:16 Відповісти
+24
Воно до влади присосалося як кліщ-тільки з кров'ю відірвати можна.
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06.08.2026 21:20 Відповісти

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