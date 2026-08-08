Централизованное водоснабжение в Марганце и прилегающих громадах восстановлено. Кадровые решения приняты, - Корецкий
В Марганце и прилегающих населенных пунктах Днепропетровской области возобновили централизованное водоснабжение. Работы на аварийном участке завершены. Приняты кадровые решения.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
- Как отмечается, вода уже подана в Марганец, продолжается наполнение городских сетей.
- В Томаковской громаде централизованное водоснабжение также восстановлено.
- В других громадах вода поступает на насосные станции, и начинается подача в населенные пункты.
Личная ответственность
"Аварии, к сожалению, случаются. Но реакция на них должна быть максимально быстрой. Люди должны видеть, что проблемы оперативно решаются", - подчеркнул Корецкий.
Он отметил, что главы областей, городов и громад, особенно прифронтовых регионов, должны четко осознавать: помимо аварий, основной угрозой остается российский террор против гражданской инфраструктуры.
Поэтому должны быть обеспечены резервные мощности с учетом наихудшего сценария.
"Это личная ответственность региональных руководителей. Правительство готово оказать всю необходимую поддержку и помощь", - добавил премьер.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в Марганце и прилегающих громадах уже несколько суток нет питьевой воды.
- Глава ОВА Ганжа заявил, что в настоящее время ведутся работы по скорейшему восстановлению водоснабжения в Марганецкой, Червоногригоровской и Покровской громадах.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на отсутствие воды в Марганце, подчеркнув, что это позорная ситуация и последуют увольнения.
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