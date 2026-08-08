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Новости Проблемы с водоснабжением
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Централизованное водоснабжение в Марганце и прилегающих громадах восстановлено. Кадровые решения приняты, - Корецкий

Корецкий о водоснабжении в Марганце

В Марганце и прилегающих населенных пунктах Днепропетровской области возобновили централизованное водоснабжение. Работы на аварийном участке завершены. Приняты кадровые решения.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

  • Как отмечается, вода уже подана в Марганец, продолжается наполнение городских сетей.
  • В Томаковской громаде централизованное водоснабжение также восстановлено.
  • В других громадах вода поступает на насосные станции, и начинается подача в населенные пункты.

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Личная ответственность

"Аварии, к сожалению, случаются. Но реакция на них должна быть максимально быстрой. Люди должны видеть, что проблемы оперативно решаются", - подчеркнул Корецкий.

Он отметил, что главы областей, городов и громад, особенно прифронтовых регионов, должны четко осознавать: помимо аварий, основной угрозой остается российский террор против гражданской инфраструктуры.

Поэтому должны быть обеспечены резервные мощности с учетом наихудшего сценария.

"Это личная ответственность региональных руководителей. Правительство готово оказать всю необходимую поддержку и помощь", - добавил премьер.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что в Марганце и прилегающих громадах уже несколько суток нет питьевой воды.
  • Глава ОВА Ганжа заявил, что в настоящее время ведутся работы по скорейшему восстановлению водоснабжения в Марганецкой, Червоногригоровской и Покровской громадах.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на отсутствие воды в Марганце, подчеркнув, что это позорная ситуация и последуют увольнения.

Автор: 

Марганец (110) водоснабжение (789) Корецкий Сергей (68) Днепропетровская область (5599) Никопольский район (862)
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