Централизованное водоснабжение в Марганце и прилегающих громадах восстановлено. Кадровые решения приняты, - Корецкий

В Марганце и прилегающих населенных пунктах Днепропетровской области возобновили централизованное водоснабжение. Работы на аварийном участке завершены. Приняты кадровые решения.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, вода уже подана в Марганец, продолжается наполнение городских сетей.

В Томаковской громаде централизованное водоснабжение также восстановлено.

В других громадах вода поступает на насосные станции, и начинается подача в населенные пункты.

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Личная ответственность

"Аварии, к сожалению, случаются. Но реакция на них должна быть максимально быстрой. Люди должны видеть, что проблемы оперативно решаются", - подчеркнул Корецкий.

Он отметил, что главы областей, городов и громад, особенно прифронтовых регионов, должны четко осознавать: помимо аварий, основной угрозой остается российский террор против гражданской инфраструктуры.

Поэтому должны быть обеспечены резервные мощности с учетом наихудшего сценария.

"Это личная ответственность региональных руководителей. Правительство готово оказать всю необходимую поддержку и помощь", - добавил премьер.

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