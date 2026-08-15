Украине прогнозируют сложную зиму из-за дефицита ракет для Patriot, - The Guardian
Украина может столкнуться с нехваткой ракет-перехватчиков для систем Patriot в преддверии зимы. На фоне масштабных российских атак это создает дополнительные риски для защиты критически важной инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в колонке для The Guardian пишет старший научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил Джек Вотлинг.
Россия активно использует баллистические ракеты для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Среди основных угроз — "Искандеры" и "Кинжалы", которые летят с высокой скоростью и способны маневрировать.
Украина получила американские системы Patriot от партнеров в 2023 году. Они стали одним из немногих средств, способных эффективно перехватывать российские баллистические ракеты.
В то же время для уничтожения одной баллистической цели иногда необходимо задействовать две или даже три ракеты-перехватчика.
Россия наращивает производство ракет
По оценкам, приведенным Вотлингом, Россия способна производить около 750 ракет "Искандер" в год и стремится увеличить темпы производства.
Помимо баллистических ракет, российские войска применяют "Кинжалы", крылатые ракеты, переоборудованные зенитные ракеты и ударные беспилотники.
В то же время мировые производственные мощности по выпуску перехватчиков Patriot значительно меньше. США, Германия и Япония вместе могут производить около 840 таких ракет в год.
Этого недостаточно, чтобы одновременно обеспечивать потребности Украины и пополнять запасы стран НАТО.
Война с Ираном усугубила дефицит
Дополнительная нагрузка на запасы перехватчиков возникла из-за войны между США и Ираном. По приведенным в материале оценкам, в самые интенсивные периоды Иран запускал более 170 баллистических ракет в сутки.
Отдельные иранские ракеты оказались настолько сложными целями, что для перехвата одной из них потребовалось 17 ракет Patriot.
Это еще больше усилило давление на мировые запасы и производственные линии.
Украине прогнозируют сложную зиму
Вотлинг считает, что даже в случае передачи Украине дополнительных ракет из запасов партнеров их может оказаться недостаточно для полной защиты критической инфраструктуры зимой.
По его оценке, Украине следует готовиться к возможным масштабным перебоям с электроснабжением. В то же время необходимо укреплять и рассредоточивать объекты энергетической, водоснабжающей и тепловой инфраструктуры.
Киев также ищет способы ослабить российский ракетный потенциал — в частности, путем нанесения ударов по предприятиям оборонной промышленности и развития собственного производства дальнобойного вооружения.
НАТО не смогло вовремя нарастить производство
По мнению эксперта, дефицит перехватчиков стал следствием многолетних проблем с планированием обороны стран НАТО.
Западные государства, по его оценке, недостаточно инвестировали в увеличение производства Patriot и альтернативных систем противовоздушной обороны, в частности франко-итальянского комплекса SAMP/T.
Теперь ограниченные запасы ракет-перехватчиков создают проблемы не только для Украины, но и для самих стран НАТО, которые должны одновременно поддерживать Киев и обеспечивать собственную обороноспособность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Європа, якщо Україні звізда буде - ви реал ляжете за 3 дні.