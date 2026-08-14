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Новости ПВО Украины Ракеты к Patriot
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Украина работает над антибаллистической обороной и укреплением ПВО. Это не просто, но всё это будет, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжает работу по укреплению противовоздушной обороны - ракет, необходимых для защиты жизни людей, а также договоренностей об их производстве в Украине.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Укрепление ПВО

"Мы продолжаем работу над ПВО для Украины - ракет, необходимых для защиты жизни, и договоренностей об их производстве в Украине. Все это будет. Это не просто, но все это будет", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что за время войны Украина уже неоднократно достигала того, что сначала считалось невозможным - от самолетов F-16 до производства миллионов дронов в год и специальных ракетных технологий.

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По его словам, так же будет и с системами противоракетной обороны, и с развертыванием Patriot в Украине.

"Но каждое затягивание, которое, к сожалению, имеет место на политическом уровне, просто уносит жизни. Важно действовать быстро, направлять все силы на защиту жизни и на ограничение ресурсов России для ведения войны", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что агрессор должен ощущать реальное давление со стороны международного сообщества, направленное на завершение войны, а не просто наблюдение за ее ходом, и поблагодарил всех, кто помогает Украине и защищает ее.

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Ракеты для Patriot для Украины

  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Трампом в Белом доме в июле попросил его предоставить Украине экстренный "зимний пакет" из 300 ракет-перехватчиков для Patriot.
  • 5 августа Зеленский подтвердил, что Украина получила отказ от партнеров в отношении передачи дополнительных противоракетных систем. Он не исключил, что это может быть сделано для того, чтобы Украина стала "более уступчивой".
  • По словам президента, в первом полугодии 2026 года поставки ракет для противовоздушной обороны Украины от партнеров сократились втрое по сравнению с прошлым годом. Официальной причиной, о которой партнеры сообщили Киеву, были боевые действия на Ближнем Востоке. Также Трамп заявлял, что эти ракеты нужны самим США.

Автор: 

Зеленский Владимир (25521) ПВО (3973) Patriot (544)
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Топ комментарии
+11
Брехливий хабадник закрив ракетну програму. Що воно верзе, геть совісті немає?
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14.08.2026 22:33 Ответить
+6
пшов нах ,бидло зелене!!!...
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14.08.2026 22:33 Ответить
+6
Обов'язково буде але на привеликий жаль, коли ти та зелена мразота згіне , ЯК РОСА НА СОНЦІ.
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14.08.2026 22:38 Ответить

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