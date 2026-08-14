Украина работает над антибаллистической обороной и укреплением ПВО. Это не просто, но всё это будет, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжает работу по укреплению противовоздушной обороны - ракет, необходимых для защиты жизни людей, а также договоренностей об их производстве в Украине.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Укрепление ПВО

"Мы продолжаем работу над ПВО для Украины - ракет, необходимых для защиты жизни, и договоренностей об их производстве в Украине. Все это будет. Это не просто, но все это будет", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что за время войны Украина уже неоднократно достигала того, что сначала считалось невозможным - от самолетов F-16 до производства миллионов дронов в год и специальных ракетных технологий.

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По его словам, так же будет и с системами противоракетной обороны, и с развертыванием Patriot в Украине.

"Но каждое затягивание, которое, к сожалению, имеет место на политическом уровне, просто уносит жизни. Важно действовать быстро, направлять все силы на защиту жизни и на ограничение ресурсов России для ведения войны", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что агрессор должен ощущать реальное давление со стороны международного сообщества, направленное на завершение войны, а не просто наблюдение за ее ходом, и поблагодарил всех, кто помогает Украине и защищает ее.

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Ракеты для Patriot для Украины