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Евросоюз призвал страны-члены передать Украине ракеты для систем Patriot из собственных запасов

петріот

Европейский Союз призвал страны-члены передать Украине ракеты для систем ПВО Patriot из собственных запасов. Укрепление украинской противовоздушной обороны в Брюсселе назвали "безусловным приоритетом".

Об этом на брифинге Еврокомиссии заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер, цитирует "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

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Призыв ЕС

По словам пресс-секретаря, Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Кая Каллас обратилась ко всем странам-членам, у которых есть соответствующие ракеты на складах, с призывом предоставить их Украине.

Брюссель также регулярно контактирует с правительствами стран ЕС, чтобы увеличить объемы и скорость поставок боеприпасов в Киев.

Кроме того, ЕС намерен ускорить процедуры совместных закупок оружия в рамках программы SAFE, к участию в которой привлечена и Украина.

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Ракеты для Patriot для Украины

  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Трампом в Белом доме в июле попросил его предоставить Украине экстренный "зимний пакет" из 300 ракет-перехватчиков для Patriot. 
  • 5 августа Зеленский подтвердил, что Украина получила отказ от партнеров в отношении передачи дополнительных противоракетных систем. Он не исключил, что это может быть сделано для того, чтобы Украина стала "более уступчивой".
  • По словам президента, в первом полугодии 2026 года поставки ракет для противовоздушной обороны Украины от партнеров сократились втрое по сравнению с прошлым годом. Официальной причиной, о которой партнеры сообщили Киеву, были боевые действия на Ближнем Востоке. Также Трамп заявлял, что эти ракеты нужны самим США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжают переговоры с Украиной о производстве ракет Patriot, – Reuters

Автор: 

ПВО (3971) помощь (8635) ракеты (4187) Евросоюз (18827) Patriot (542)
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Топ комментарии
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А тим часом карма продовжує наздоганяти зрадників Держави.
Цього разу--екс-командира підводного човна "Запоріжжя" роберта шагєєва в українському Севастополі.
Земля тобі бетоном, ****!
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13.08.2026 16:18 Ответить
+1
Себе закликають?
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13.08.2026 16:14 Ответить
+1
допоки первинні виробники паків-3 не збільшать в рази їх виробництво (плюс запрацює завод в Германії), це буде виглядати скоріше, як заплановане знекровлення ППО країн ЄС на догоду московитам перед можливим вторгненням або тяжкими провокаціями...
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13.08.2026 16:15 Ответить

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