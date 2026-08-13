Польша готовит решение о новой партии ракет Patriot для Украины

Польша рассматривает возможность передачи Украине очередной партии ракет для систем Patriot. Решение по поводу вооружения ожидается в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире RMF FM сообщила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

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Она отметила, что возможную передачу вооружения нужно оценивать прежде всего с точки зрения безопасности Польши. При этом она добавила, что на оценку ситуации влияет недавний инцидент с российской ракетой, которая вторглась на территорию Польши. По ее мнению, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в настоящее время склонен поддержать передачу Украине очередной партии ракет.

"Несмотря на всю ту политическую суматоху, которая была ранее, по поводу того, правильно ли мы передавали ракеты, сегодня он склонен к тому, чтобы передать еще, потому что предпочитает, чтобы такая ракета была сбита над территорией Украины, а не влетела к нам", - сказала Собковяк-Чарнецкая.

На вопрос, когда может быть принято решение, она кратко ответила: "Думаю, этот вопрос будет решен в ближайшие дни".

Что этому предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от США не менее 5% запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы пережить зиму и защитить жизни людей. 10% американских запасов могли бы позволить Украине уничтожать все российские баллистические ракеты.

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