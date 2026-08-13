Польща готує рішення щодо нової партії ракет Patriot для України
Польща розглядає можливість передати Україні чергову партію ракет для систем Patriot. Рішення щодо озброєння очікується протягом найближчих днів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі RMF FM повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька.
Вона зазначила, що можливу передачу озброєння потрібно оцінювати насамперед з погляду безпеки Польщі. Та додала, що на оцінку ситуації впливає нещодавній інцидент із російською ракетою, яка вторглася на територію Польщі. На її думку, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наразі схильний підтримати передачу Україні чергової партії ракет.
"Попри всю ту політичну метушню, що була раніше, щодо того, чи правильно ми передавали ракети, сьогодні він схильний до того, щоб передати ще, бо воліє, щоб така ракета була збита над територією України, а не влітала до нас", – сказала Собковяк-Чарнецька.
На запитання, коли може бути ухвалено рішення, вона коротко відповіла: "Гадаю, це питання найближчих днів".
Що передувало?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно отримати від США щонайменше 5% запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot, аби пережити зиму та захистити життя людей. 10% американських запасів могли б дозволити Україні знищувати всі російські балістичні ракети.
Будь ласка, зачекайте...
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