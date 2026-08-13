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Новини Ракети до Patriot для України Ракети до Patriot
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Євросоюз закликав країни-члени передати Україні ракети до систем Patriot із власних запасів

петріот

Європейський Союз закликав країни-члени передати Україні ракети до систем ППО Patriot із власних запасів. Посилення української протиповітряної оборони у Брюсселі назвали "безумовним пріоритетом".

Про це на брифінгу Єврокомісії заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, цитує "Бабель", передає Цензор.НЕТ.

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Заклик ЄС

За словами речниці, Верховна представниця Європейського Союзу із зовнішньої політики Кая Каллас звернулася до всіх країн-членів, які мають відповідні ракети на складах, із закликом надати їх Україні.

Брюссель також регулярно контактує з урядами країн ЄС, щоб збільшити обсяги й швидкість постачання боєприпасів Києву.

Крім цього, ЄС має намір прискорити процедури спільних закупівель зброї через програму SAFE, до участі в якій залучена й Україна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща готує рішення щодо нової партії ракет Patriot для України

Ракети до Patriot для України

  • Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Трампом у Білому домі в липні попросив його надати Україні екстрений "зимовий пакет" з 300 ракет-перехоплювачів для Patriot. 
  • 5 серпня Зеленський підтвердив, що Україна отримала відмову від партнерів щодо передачі додаткових протибалістичних систем. Він не виключив, що це може бути для того, аби Україна стала "більш поступливою".
  • За словами президента, у першому півріччі 2026 року постачання ракет для протиповітряної оборони України від партнерів скоротилося втричі, як порівняти з минулим роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Також Трамп заявляв, що ці ракети потрібні самим США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжують переговори з Україною щодо виробництва ракет Patriot, – Reuters

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ППО (4382) допомога (7985) ракети (4311) Євросоюз (10756) Patriot (579)
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Топ коментарі
+2
А тим часом карма продовжує наздоганяти зрадників Держави.
Цього разу--екс-командира підводного човна "Запоріжжя" роберта шагєєва в українському Севастополі.
Земля тобі бетоном, ****!
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13.08.2026 16:18 Відповісти
+1
Себе закликають?
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13.08.2026 16:14 Відповісти
+1
допоки первинні виробники паків-3 не збільшать в рази їх виробництво (плюс запрацює завод в Германії), це буде виглядати скоріше, як заплановане знекровлення ППО країн ЄС на догоду московитам перед можливим вторгненням або тяжкими провокаціями...
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13.08.2026 16:15 Відповісти

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