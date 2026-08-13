Євросоюз закликав країни-члени передати Україні ракети до систем Patriot із власних запасів

Європейський Союз закликав країни-члени передати Україні ракети до систем ППО Patriot із власних запасів. Посилення української протиповітряної оборони у Брюсселі назвали "безумовним пріоритетом".

Про це на брифінгу Єврокомісії заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, цитує "Бабель", передає Цензор.НЕТ.

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Заклик ЄС

За словами речниці, Верховна представниця Європейського Союзу із зовнішньої політики Кая Каллас звернулася до всіх країн-членів, які мають відповідні ракети на складах, із закликом надати їх Україні.

Брюссель також регулярно контактує з урядами країн ЄС, щоб збільшити обсяги й швидкість постачання боєприпасів Києву.

Крім цього, ЄС має намір прискорити процедури спільних закупівель зброї через програму SAFE, до участі в якій залучена й Україна.

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Ракети до Patriot для України

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Трампом у Білому домі в липні попросив його надати Україні екстрений "зимовий пакет" з 300 ракет-перехоплювачів для Patriot.

5 серпня Зеленський підтвердив , що Україна отримала відмову від партнерів щодо передачі додаткових протибалістичних систем. Він не виключив, що це може бути для того, аби Україна стала "більш поступливою".

За словами президента, у першому півріччі 2026 року постачання ракет для протиповітряної оборони України від партнерів скоротилося втричі, як порівняти з минулим роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Також Трамп заявляв , що ці ракети потрібні самим США.

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