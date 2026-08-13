Євросоюз закликав країни-члени передати Україні ракети до систем Patriot із власних запасів
Європейський Союз закликав країни-члени передати Україні ракети до систем ППО Patriot із власних запасів. Посилення української протиповітряної оборони у Брюсселі назвали "безумовним пріоритетом".
Про це на брифінгу Єврокомісії заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, цитує "Бабель", передає Цензор.НЕТ.
Заклик ЄС
За словами речниці, Верховна представниця Європейського Союзу із зовнішньої політики Кая Каллас звернулася до всіх країн-членів, які мають відповідні ракети на складах, із закликом надати їх Україні.
Брюссель також регулярно контактує з урядами країн ЄС, щоб збільшити обсяги й швидкість постачання боєприпасів Києву.
Крім цього, ЄС має намір прискорити процедури спільних закупівель зброї через програму SAFE, до участі в якій залучена й Україна.
Ракети до Patriot для України
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Трампом у Білому домі в липні попросив його надати Україні екстрений "зимовий пакет" з 300 ракет-перехоплювачів для Patriot.
- 5 серпня Зеленський підтвердив, що Україна отримала відмову від партнерів щодо передачі додаткових протибалістичних систем. Він не виключив, що це може бути для того, аби Україна стала "більш поступливою".
- За словами президента, у першому півріччі 2026 року постачання ракет для протиповітряної оборони України від партнерів скоротилося втричі, як порівняти з минулим роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Також Трамп заявляв, що ці ракети потрібні самим США.
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